فكرة جديدة … تشيكن بيتزا ساندوتش احلى طعم مميز بطريقة المطاعم جربيه روعه

فكرة جديدة … تشيكن بيتزا ساندوتش احلى طعم مميز بطريقة المطاعم تشكين بيتزا ساندوتش من الأكلات المحببة لدى الكثير من الأطفال وقد يكون من السهل تحضيرها في المنزل مع إضافة الخضروات التي تحتوي على قيمة غذائية عالية، وقد يكون من السهل تحضيرها لأنها تحضر في خبز فينو جاهز يتم وضع المكونات بداخله ومن ثم العمل على وضعه في الفرن حتى يكون جاهز للتناول، ومن الممكن أن يتم تقديم البطاطس معه أو الكاتشب على حسب رغبة الأطفال والأشخاص المتناولون لهذه الوجبة الغنية بالعناصر التي يحتاجها الجسم.

طريقة تحضير تشيكن بيتزا ساندوتش

يتم تحضير هذه الوجبة من خلال مجموعة من الخطوات الأساسية التي تسهل عملية التحضير في دقائق معدودة، وهذا حيث أنها تستغرق عشرة دقائق فقط للتحضير وتتكون من التالي:

كمية من صدور الدجاج المقطعة حسب الرغبة,

جبنة منزوريلا.

جبن رومي وجبن شيدر.

كمية من الزيتون الأسود.

عصير طماطم أو صلصة.

ملعقتين كاتشب.

ملح.

فلفل.

ملعقة أوريغانو.

خبز فينو أو توست.

شرائح فلفل وطماطم وبصل

كمية من الفطر المجفف.

طريقة تحضير ال تشيكن بيتزا ساندوتش

يتم تحضير هذه الوجبة الصحية والسريعة من خلال مجموعة من الخطوات الأساسية التي تتمثل في التالي: