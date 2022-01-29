فكرة جديدة … تشيكن بيتزا ساندوتش احلى طعم مميز بطريقة المطاعم جربيه روعه

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فكرة جديدة … تشيكن بيتزا ساندوتش احلى طعم مميز بطريقة المطاعم تشكين بيتزا ساندوتش من الأكلات المحببة لدى الكثير من الأطفال وقد يكون من السهل تحضيرها في المنزل مع إضافة الخضروات التي تحتوي على قيمة غذائية عالية، وقد يكون من السهل تحضيرها لأنها تحضر في خبز فينو جاهز يتم وضع المكونات بداخله ومن ثم العمل على وضعه في الفرن حتى يكون جاهز للتناول، ومن الممكن أن يتم تقديم البطاطس معه أو الكاتشب على حسب رغبة الأطفال والأشخاص المتناولون لهذه الوجبة الغنية بالعناصر التي يحتاجها الجسم.
طريقة تحضير تشيكن بيتزا ساندوتش
يتم تحضير هذه الوجبة من خلال مجموعة من الخطوات الأساسية التي تسهل عملية التحضير في دقائق معدودة، وهذا حيث أنها تستغرق عشرة دقائق فقط للتحضير وتتكون من التالي:
- كمية من صدور الدجاج المقطعة حسب الرغبة,
- جبنة منزوريلا.
- جبن رومي وجبن شيدر.
- كمية من الزيتون الأسود.
- عصير طماطم أو صلصة.
- ملعقتين كاتشب.
- ملح.
- فلفل.
- ملعقة أوريغانو.
- خبز فينو أو توست.
- شرائح فلفل وطماطم وبصل
- كمية من الفطر المجفف.
طريقة تحضير ال تشيكن بيتزا ساندوتش
يتم تحضير هذه الوجبة الصحية والسريعة من خلال مجموعة من الخطوات الأساسية التي تتمثل في التالي:
- تقطع الدجاجة إلى قطع صغيرة ومن ثم يتم تتبيلها من خلال وضع الفلفل والملح والأوريغانو وتقلب جيدا.
- ومن ثم تظل في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى تبدأ تمتص النكهة.
- ومن ثم يتم وضع الزيت في المقلاه وإضافة هذا الدجاج فيها ويتم التقليب جتى تنضج جيدا.
- ويتم إضافة زيت ووضع البصل المقطع فيها حتى يصبح أصفر اللون وبعدها يتم إضافة الفلفل والخضروات وتغطى الطاسة حتى تنضج تماما.
- ومن ثم يتم إضافة الفطر والزيتون الأسود والملح والفلفل عليها وتقلب المكونات حتى تنضج تماما.
- ويتم بعدها وضع المكونات على بعضها البعض وتقلب حتى تمتزج.
- ومن ثم يتم وضع الجبنة المبشورة على الرغيف وكمية من الحشوة.
- ويتم اشعال الفرن على درجة حرارة عالية حتى يحمى تماما ويوضع في الفرن حتى تبدأ الجبنة في الذوبان.
- ويكون في هذه الحالة الساندوتش جاهز للتناول
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