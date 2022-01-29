مش هتبطلي تعمليها.. الجبنة الموتزريلا المطاطية في البيت ب 3 مكونات فقط بطعم ومذاق أحلي من الجاهزة

‏الأجبان المطبوخة من أبرز الأجبان التي يتم اعدادها في المنزل بطريقة سهلة رغم أننا اعتدنا دائما على شراء هذه الأجبان من الخارج من خلال العديد من العلامات التجارية التي تتم بعد الأجبان ‏ولكن جميع هذه الأجبان يتم اعدادها باستخدام الحليب طازج كامل الدسم الذي نحصل عليه من خلال احد الحيوانات بعد ذلك تتم معالجة هذا الحليب واستخدامها في العديد من المنتجات الحليب ولكن يمكننا أيضا داخل المنزل لإعداد الأجبان المطبوخة والعديد من منتجات الحليب الأخرى باستخدام الحليب الطبيعي الموجودة لدينا في المنزل من خلال هذا المقال سنتحدث من تحديد عن طريقة إعداد الجبن المطاطي والمكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع داد هذا الجبن بسهولة في المنزل ولا نحتاج إلى العديد من المكونات لكن يجب الالتزام بطريقة صحيحة حتى نستطيع الحصول على الجبناء المطاطي استخدم هذا الجبن على العديد من وصفات الطعام كونه أكثر احد ‏الأجبان التي يتم استخدامها على الوصفات اللذيذة.

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مكونات إعداد الجبن المطاطي

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لا يحتاج إعداد الجبن و أي منتجات حليب أخرى إلى مكونات كثيرة فقط نحتاج إلى حليب طازج كامل الدسم يساعد في تكوين هذه الأجبان ومن خلال هذه الفكرة سنتحدث عن المقادير التي نحتاجها سواء من الحليب أو من المكونات الأخرى حتى نحصل على ‏الجبن المطاطي بسهولة وهذه المكونات هي:

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لتر من الحليب طازج كامل الدسم.

1\2‬ كوب تقريبا من عصير الليمون يمكن استبدال عصير الليمون بالخل.‬

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‏ ملعقة كبيرة من الملح.

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طريقة إعداد الجبن المطاطية

فيما يلي سنتحدث عن طريقة إعداد الجبن المطاطي في المنزل باستخدام الحليب الطازج وهذه الطريقة هي: