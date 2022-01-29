خلطتي السحرية ضعيها على الكفتة المشوية هتضاعف حجمها وهتخليها متماسكة انسي أنها تكش أو تفك

الكفتة، من الممكن أن يتم تجهيز وإعداد وصفة الكفتة من خلال الاستعانة بالمكونات الأساسية والتي من خلالها يكون من اليسير الحصول على تلك الوصفة المتميزة والتي تعتبر لها الكثير من الفوائد فضلا عن احتوائها على المغذيات من اللحم وأنواع الخضار المختلفة المضافة للكفتة، علاوة أيضا على الطعم المميز قائق الجودة للكفتة، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن تلك الوصفة والطريقة التي من خلالها سيكون من السهل على ربة البيت أن تقوم بتطبيقها للحصول على الوصفة كما يتم شرائها من المحلات، وفيما يأتي أهم المكونات والطريقة المتبعة للتحضير.

مكونات الكفتة المشوية

من الممكن بكل ربة بيت أن تقوم بالتجهيز والإعداد لكل ما تحتاجه من مكونات لعمل وصفة الكفتة، ومن خلال الاستعمال لمكونات بسيطة من الممكن أن يتم عمل أفضل نوع وصفة من وصفات الكفتة المميزة والتي من خلالها نقوم بعمل خليط منكه بشكل جيد من اللحم المفروم مع التوابل للحصول على أفضل مذاق للكفتة، من السهل القيام بالتحضير السريع لوصفة الكفتة من خلال الاستعانة بالمكونات التالية:

كيلو من اللحم المفروم ناعم.

بهارات اللحم.

ملح وفلفل أسود.

ربع ملعقة من جوزة الطيب.

بصل مبشور.

بقدونس مفروم.

ربع كوب فول الصويا.

طريقة تحضير الكفتة المشوية

من الممكن أن يتم تحضير الكفتة من خلال الاستعانة بمكونات الكفتة السابقة حيث تقوم ربة المنزل باستعمال وعاء ملائم تضع فيه كل المكونات مع بعضها البعض وهذا للحصول على خليط الكفتة المنكه بالتوابل حيث أنه من الممكن أن نحصل بعد العجن اليدوي على خليط جيد من اللحم المفروم مع التوابل والخضار من البصل والبقدونس، ومن خلال القام بخطوة التشميع مدة حوالي نصف ساعة بالثلاجة فهذا ما ييسر بشكل كبير من الحصول على الكفتة متماسكة ومن السهل تشكيلها، ويبعد التشكيل يتم النضج للكفتة باستعمال الشواية الفحم، ومن الممكن أن نستعمل أيضا الفرن بعد أن يتم تسخينه، أو يتم استعمال طاسة أو استعمال صاج يكون ساخن وذلك لتسوية الكفتة جيدا من الخارج والداخل .