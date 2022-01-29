طريقة عمل الشعرية بالحليب والقشطة بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل الشعرية بالحليب، تعد الشعرية بالحليب من الحلويات الساخنة التي يفضلها الكثير من الأشخاص يتناولونها باستمرار في وجبة الإفطار أو العشاء، كما يعشقها العديد من الأشخاص في فصل الشتاء لأنها تساعد على التدفئة، ونظراً لهذا تجد الكثير من السيدات يبحثون عن أفضل الطرق لها من أجل تناول أطعم وألذ طبق شعرية بالحليب، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم كيفية تحضير أشهي طبق شعرية بالحليب بكل سهولة ممكنة.

طريقة عمل الشعرية بالحليب والقشطة

يبحث الكثير من الأشخاص عن طرق إعداد الحلويات، حيث تعتبر الحلويات من أهم الأشياء في اليوم خاصة في وقت سهرة الليل، لذلك يمكنكم معرفة طريقة عمل الشعرية بالحليب الغنية بالفوائد والسكريات كالآتي، والتي تحضر بعدة طرق مختلفة ومذاق متميز بخطوات سهلة وبسيطة دون بذل مجهود وبمكونات موجودة في كل مطبخ، يمكن لربه المنزل تحضيرها للأطفال كوجبة حلوى سريعة ذات مذاق شهي ولذيذ.

المكونات

نصف كيلو غرام من الشعرية.

250 غرام من الكريمة اللباني أو القشطة.

200 غرام من السكر.

لتر من الحليب.

ثلاث ملاعق من الزبدة أو السمن.

250 مل من الماء.

50 غرام من اللوز” حسب الرغبة”.

50 غرام من البندق ” حسب الرغبة” ومن الممكن وضع بدلاً منهم جوز الهند والزبيب.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة عمل الشعرية بالحليب في عدة خطوات سهلة وبسيطة يمكنكم اتباعها:

إحضار وعاء ويوضع بها الزبدة وانتظري حتى تسيح تماماً.

نضع بعد ذلك الشعرية واستمري في التقليب حتى تأخذ اللون الذهبي الفاتح.

نضيف بعد ذلك الماء وقومي بتقليب الشعرية وانتظري حتى تغلي على النار.

قومي بتهدئة النار واتركي الشهرية يتم تسويتها جيداً.

يضاف إلى حلوى الشعيرية بعد تسويتها تماماً السكر والحليب والكريمة أو القشطة، واستمري في التقليب.

توضع الشعرية في طبق التقديم وعليها المكسرات المتوفرة وتناولي ألذ وأطعم شعرية باللبن في تلك الأيام التي نمر بها وانخفاض الشديد في درجة الحرارة، ومن المعروف أنها من الوجبات السريعة وتساعد على تدفئة الجسم.

فوائد الشعرية بالحليب للجسم

تعمل الشعرية على مد الجسم بالطاقة والنشاط.

مصدر غني بالكولاجين كونها من مرقة عظام الدجاج.

مفيدة بشكل كبير للعظام والمفاصل.

تمنح الجسم الرطوبة الذي يحتاجها، وتعوضه السوائل المفقودة.

تحتوي على العديد من الفيتامينات اللازمة للجسم.

تحمي من نزلات البرد.

تحسن من عملية الهضم.

تقي من تصلب الشرايين.

تعمل على تدفئة الجسم.

بهذا نكون قد ذكرنا لحضراتكم طريقة ومكونات الشعرية بالحليب بخطوات بسيطة، يمكنك تحضيرها لعائلتك للتدفئة بدلاً من شراؤها جاهزة.