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عمر شويل - جدة طريقة عمل حلوى الكراميل في المنزل طعم رائع مع 3 مكونات فقط - ثقفني
حلوى الكراميل المكونة من ثلاثة مكونات فقط هي لذيذة وسهلة التحضير، حلوى الفول السوداني هي واحدة من الحلوى المفضلة للأطفال لذلك من الأفضل صنعها في المنزل بدلاً من شراء الحلوى الجاهزة، تعد الحلوى المكونة من ثلاثة مكونات أكثر اقتصادية وبأسعار معقولة من الحلوى الجاهزة، هذه الحلوى تحتوي على مكونات بسيطة فتحضيرها لا يأخذ لا مجهود كبير ولا حتى وقت كبير حضريها في منزلك وفاجئي أطفالك بها.
طريقة عمل حلوى الكراميل
مقادير حلوى الكراميل تتكون من:
- 300 غرام فول السوداني محمص بدون قشرة مقسوم على نصفين.
- 300 غرام سكر حبيبات مايعادل كوبين.
- 35 غرام زبدة مايعادل ملعقة كبيرة.
- 4 ملاعق كبيرة ماء ساخن.
طريقة تحضير حلوى الكراميل في المنزل
- في طاسة نضيف السكر على نار خفيفة مع التحريك باستمرار حتى يذوب للحصول على سائل كراميل.
- ثم نضيف الزبدة في درجة حرارة المطبخ مع التحريك حتى تذوب تماما.
- ثم نضيف أربع ملاعق كبيرة من الماء الساخن والذي بدوره يسمح للكراميل أن يبرد عندما يبرد لن يكون من الصعب جدًا تناوله.
- نترك الكراميل ونغلي حتى يتكاثف قليلاً، نضيف الفول السوداني ثم نخلطه مع الكراميل حتى يتغلغل في كل حبة فول سوداني.
- ثم نشعل النار ونتركها الجلوس لمدة 5 دقائق.
- قبل هذه العملية نأخذ صينية زجاجية ونغلفها بورق الألمنيوم أو الزبدة ونزيتها ثم بعد إخراج الفول السوداني كراميل نسكبها بسرعة في الدرج ونجمدها ثم نضغط عليها قليلاً لجعل السطح مستوي ونقوم نحن اتركه حتى يسخن.
- ثم أخرجه من الصينية الزجاجية ووزعه قليلاً باستخدام قوس ونشاب ثم قطعه إلى مربعات واتركه يتماسك في المطبخ أو الثلاجة.
- ثم نقوم بفصله وتقديمه في طريقة صحية وصحية.
- عند التقطيع نحاول قطع 50٪ فقط لأنه يصعب قصه بنسبة 100٪ ولكن عندما يكون من الصعب قطعه باليد.
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