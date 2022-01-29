طريقة عمل حلوى الكراميل في المنزل طعم رائع مع 3 مكونات فقط

حلوى الكراميل المكونة من ثلاثة مكونات فقط هي لذيذة وسهلة التحضير، حلوى الفول السوداني هي واحدة من الحلوى المفضلة للأطفال لذلك من الأفضل صنعها في المنزل بدلاً من شراء الحلوى الجاهزة، تعد الحلوى المكونة من ثلاثة مكونات أكثر اقتصادية وبأسعار معقولة من الحلوى الجاهزة، هذه الحلوى تحتوي على مكونات بسيطة فتحضيرها لا يأخذ لا مجهود كبير ولا حتى وقت كبير حضريها في منزلك وفاجئي أطفالك بها.

طريقة عمل حلوى الكراميل

مقادير حلوى الكراميل تتكون من:

300 غرام فول السوداني محمص بدون قشرة مقسوم على نصفين.

300 غرام سكر حبيبات مايعادل كوبين.

35 غرام زبدة مايعادل ملعقة كبيرة.

4 ملاعق كبيرة ماء ساخن.

طريقة تحضير حلوى الكراميل في المنزل