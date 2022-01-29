بدون ألم نهائيا.. معجزة الفازلين لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الداكنة

الفازلين يعد أحد المكونات السحريه التي يتم استخدامها في أبرز خلطات ‏وطرق العناية بالبشرة وله استخدامات عديدة ورغم انه قوي على البشرة ويحتوي على بعض المواد البترولية لكنه لا يسبب أي أضرار جانبية عندما يتم استخدام ال فازلين بطريقة صحيحة ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة استخدام ال فازلين للتخلص من الشعر الزائد الموجود في الجسم ويعد هذا من أبرز المشاكل التي تعاني منها العديد من السيدات وهو اختيار الطريقة المناسبة التي يمكن من خلالها التخلص من شعر الجسم الزايد خصوصا شعر المناطق الحساسة ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة استخدام الفازلين في التخلص من شعر الجسم والوجه بشكل سريع ‏والمكونات الأخرى التي نحتاج إليها حتى يكون هذا الخليط جاهز للاستخدام على البشرة.

‏مكونات محتاج إليها أثناء إعداد خليط الفازلين للتخلص من شعر الوجه والجسم

محتاج إلى العديد من المكونات الأخرى مع الفازلين حتى يصبح قوام الفازلين ثقيل ويمكن استخدامه في التخلص من الشعر الزائد ‏لذلك يجب الحصول على بعض المكونات الأخرى من خلال هذه الفقرة سنتحدث عن المكونات الأخرى التي نحتاج إليها أثناء إعداد هذا الخليط وهذه المكونات هي:

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نحتاج إلى إضافة ملعقة كبيرة من الكركم.

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‏ نحتاج إلى احد انواع الطحين حتى نحصل على عجينة الفازلين يمكن أن استخدم طحين متعدد الاستعمالات أو طحين الحمص او طحين السمسم.

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‏ نحتاج إلى ملعقة كبيرة من الفازلين.

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‏ ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب السائل.

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طريقة إعداد واستخدام الفازلين للتخلص من الشعر الزائد

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها التخلص من الشعر الزائد في الجسم هذه الطريقة هي:

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