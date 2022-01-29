بدون خميرة اصنعي فطائر العشر دقائق بطعم رائع وقوام هش ولذيذ

فطائر العشر دقائق ، فطائر سهلة وبسيطة لا تحتاج إلي التخمير يتم عجنها بطريقة بسيطة ومكوناتها من أبسط ما يكون، يتم تحضيرها بقوام هش جداً وطري يرجع إلي الزبادي فهو مكون أساسي من أهم مكوناتها، وتعتبر هي من الفطائر السريعة التي تحضر خلال بضع دقائق فقط، وتعد فطائر مناسبة جداً لتناولها مع الشاي أو الحليب على وجبة الإفطار وتعتبر أيضاً مفيدة ومغذية، وهي أيضاً مناسبة للأمهات الآتي لا يمتلكن الكثير من الوقت لتحضير الفطائر في المنزل فهي لا تحتاج إلي أي مجهود أو تعب، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر العشر دقائق بالمنزل بأبسط المكونات وبأبسط الطرق.

مكونات عمل فطائر العشر دقائق

تتكون الفطائر من مكونات بسيطة ومعدودة وغير مكلفة هي كما يلي:ـ

2 كوب زبادي كبير.

3 ملاعق كبيرة بيكنج بودر.

كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة ملح.

6 أكواب دقيق.

للوجه

ملعقة كبيرة عسل أسود.

ملعقة كبيرة دقيق.

كوب من الماء.

كوب من السمسم المحمص.

للحشو

جبن أبيض.

طريقة التحضير

يتم تحضير فطائر العشر دقائق بخطوات سهلة جداً هي كما يلي:ـ

في وعاء عميق نقوم بإضافة الزيت ثم الزبادي ثم نضيف البيكنج بودر، ثم نقلب كل المكونات مع بعضها البعض. ثم نقوم بنخل الدقيق ورشة الملح جيداً، ثم نقوم بإضافة خليط الدقيق تدريجياً مع التقليب. نقوم بعجن المكونات حتي تتشكل لدينا عجينة ناعمة وطرية ثم نترك العجينة حتي ترتاح قليلاً.

طريقة تشكيل العجينة

نبدأ قبل تشكيل العجينة بتحضير خليط التغطية في طبق كبير نقوم بإضافة كوب من الماء ثم نضيف العسل ونقلب ثم الدقيق ثم نقلب المكونات جيداً حتي تتجانس تماماً. ثم نضع السمسم في طبق منفصل، ثم نقوم بتشكيل العجينة إلي كرات صغيرة نقوم بالضغط عليها باليد. نضع بها ملعقة صغيرة من الحشوة ونغلق العجينة عليها جيداً ثم نغمز العجينة في خليط العسل والماء ثم نغمزها في السمسم حتي يتغطى الوجه تماماً. ترص قطع العجين في صينية مبطنة بورق الزبدة، ثم تخبز في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. ثم تترك داخل الفرن حتي تأخذ اللون الذهبي تأخذ حوالي 20 دقيقة. نخرجها من الفرن، تترك حتي تبرد قليلاً وتقدم بالهنا والشفا.

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