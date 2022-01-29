طريقة عمل عجينة الكريب الأصلية وأسرار نجاحها بطعم أحلي من المطاعم مش هتشتريها من برة تاني

في الآونة الاخيرة انتشار بشكل كبير إعداد الكريب في العديد من المطاعم التي تقوم بإعداد الوجبات السريعة ويمكن الحصول على الكريب ‏كما يتم إعداد هذا الكريب الحلو باستخدام العديد من ‏الحشوات اللذيذة مثل الفواكه الطازجة وكريمة الشوكولاتة وكريمة البندق وبعض المكونات اللذيذة الأخرى ويمكن أيضا إعداد الكريب المالح ‏الذي يتم استخدام معه العديد من الحشوات الطازجة مثل الدجاج واللحم المفروم والجبن والبطاطس والعديد من الاصناف المالحة الأخرى ‏لكن الامر لا يختلف كثيرا أثناء إعداد الخبز الخاص بالكريب ‏وذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد هذه المخبوزات باستخدام بعض المكونات الطبيعية الموجودة لدينا في المنزل وبعد ذلك يتم اختيار نوع هذه المخبوزات بناء على الحشوة التي نقوم باختياريها سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها بالتفصيل و الخطوات التي نحتاج إليها حتى يكون هذا الكريب جاهز.

مكونات طريقة عمل الكريب الحلو والحادق

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فيما يلي سنتحدث عن بعض المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد مخبوزات الكريب ‏وهي احد المخبوزات اللذيذة التي يمكن اعدادها في المنزل بسهولة باستخدام بعض المكونات الطازجة الموجودة لدينا في المنزل ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد وهذه المكونات هي:

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بيضة واحدة.

كوب كبير من الطحين.

كوب من اللبن الطازج كامل الدسم.

ملعقتين كبيرتين من الزيت.

رشة بسيطة من الملح.

طريقة عمل الكريب الحلو والحادق

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات المهمة التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد طريقة عمل الكريب الحلو والحادق ‏وهذه الخطوات هي:

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