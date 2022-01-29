سحر مفعول كريم القهوة لتبييض وتقشير الوجه ملعقة واحدة قبل النوم ستجعلك زي ملكات الجمال

يعد ماسك القهوة من أفضل وأقوى الماسكات الطبيعية التي يكون لها دور كبير جدا في تفتيح وتبييض الوجه وله القدرة أيضا علي التخلص من جميع المشاكل التي ممكن أن تتعلق به، فمن المعروف أن البشرة قد تواجه العديد من المشكلات التي تكون مصدر لإزعاج عدد كبير من الفتيات ومن ضمن هذه المشكلات هي وجود حب الشباب والذي يظهر عادة نتيجة عدة عوامل أو نتيجة إستعمال كريمات تحتوي على مواد كيميائية ضارة، ويوجد أيضا بالبشرة الهالات السوداء.

وهذه المشكلة تظهر أحيانا بسبب كثرة السهر والأرق والتعب وتناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين والرؤوس السوداء وهي مشكلة كبيرة حيث أنها تؤثر على الشكل العام بالنسبة للوجه، فهي تظهر عادة على الأنف بكثرة وتكون باللون الأسود لذلك هي تكون أكثر وضوحا وعند وجود البقع الداكنة في البشرة أو التصبغات، والتي تظهر بسبب التعرض الدائم لأشعة الشمس الضارة فهي تتسبب في وجود الحروق التي تزعج الفتيات لأن الكل يرغب في الحصول على بشرة نقية بيضاء وصافية.

فيلجأون إلى إستخدام بعض الكريمات التي يمكنها أن تساعد على تفتيح البشرة ولكنها قد تضره بشكل ملحوظ وتعمل على ظهور الكثير من المشكلات به، فمن الإستعمالات الآمنة هي الخلطات الطبيعية وكما ذكرنا أن خلطة القهوة هي من الخلطات السحرية والتي يكون لها مفعول وتأثير قوي جدا ويمكن تجهيزها بطريقة سهلة وسريعة.

مكونات خلطة القهوة لتبييض الوجه

ملعقتان صغيرتان من مسحوق القهوة سريعة الذوبان.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

طريقة عمل خلطة القهوة لتبييض الوجه

نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقتان صغيرتان من مسحوق القهوة سريعة الذوبان ونضيف إليه ملعقتان كبيرتان من السكر وملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون ثم نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

وبعد ذلك قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون ويتم خلط جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس ومتماسك.

ثم نقوم بغسل البشرة بإستخدام الماء الفاتر وقومي بتجفيفه من الماء ونضع خلطة القهوة على الوجه ونتركها حوالي خمسة وعشرون دقيقة تقريبا وبعد ذلك يتم إزالة هذه الخلطة من خلال التدليك عليها بلطف ثم قومي بغسله بإستخدام الماء البارد ونضع كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك ولابد من تكرار هذه الخلطة مرة واحدة في الإسبوع.

خلطة القهوة واللبن

دخلت القهوة حديثا في وصفات طبيعية للبشرة وتبيض الوجه بطريقة مذهلة، لذلك نرفق لكم طريقة تفتيح البشرة والتخلص من الجلد الميت بخطوات بسيطة، نحضر وعاء صغير ونضع فيه القهوة وبودرة اللبن يمزج الخليط بماء الورد للحصول على بشرة نضرة وصحية ناعمة الملمس خالية من أي اسمرار، عليك بوضع الخلطة ثلاث مرات في الأسبوع .