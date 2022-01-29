طريقة عمل كيك الأسبونج البيتى وكل أسرار نجاح الكيكة

حضرى سيدتى أحلى كيك اسبونج فى البيت وبمكونات بسيطة وستحصلين على كيك مرتفع وهش جدا مثل الاسفنج ولن تشترى ابدا الاسبونج الجاهز الغالى والغير متوفر فى كل مكان فقط باستخدام الدقيق العادى الخاص بالكيكة والبيض والسكر ولن تستغرق فى الإعداد سوى عشر دقائق، ويصبح خليط الكيك جاهز ويستخدام الأسبونج البيتى فى عمل التورتة والجاتوه والسيسرول ويمكن استخدامه كيك يومى مع الشاى، هذه الطريقة سهلة وغير مكلفة ونتيجتها ناجحة معاكى من أول مرة.

مكونات الاسبونج البيتى:

دقيق خاص بالكيكة أو متعدد الاستخدامات

مقداره ٢٥٠جرام يعادل كوبان إلا ربع

كوب من السكر يعادل ٢٠٠جرام

معلقة كبيرة محسن جل تعادل ٥٠جرام

نصف كوب ماء حوالى ١٠٠مل

عدد ٥ بيض بدرجة حرارة الغرفة

معلقتين كبار ونصف نشا يعادل ٣٥ جرام

معلقة صغيرة بيكنج بودر

معلقة صغيرةفانيليا

معلقة كبيرة خل

ذرة ملح

أسرار نجاح الاسبونج:

تكون المكونات كلها بدرجة حرارة الغرفة.

يكون المحسن الجل لونه شفاف وليس أبيض.

نستخدم نفس الكوب فى عيار الدقيق والسكر والماء.

استخدام الخل يزيد من ارتفاع وهشاشة الكيك.

ضرب المكونات جيدا يضمن لك كيك ناجح وهش.

توضع الكيكة فى الرف الأوسط للفرن.

تحضير الاسبونج البيتى: