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عمر شويل - جدة طريقة عمل كيك الأسبونج البيتى وكل أسرار نجاح الكيكة - ثقفني
حضرى سيدتى أحلى كيك اسبونج فى البيت وبمكونات بسيطة وستحصلين على كيك مرتفع وهش جدا مثل الاسفنج ولن تشترى ابدا الاسبونج الجاهز الغالى والغير متوفر فى كل مكان فقط باستخدام الدقيق العادى الخاص بالكيكة والبيض والسكر ولن تستغرق فى الإعداد سوى عشر دقائق، ويصبح خليط الكيك جاهز ويستخدام الأسبونج البيتى فى عمل التورتة والجاتوه والسيسرول ويمكن استخدامه كيك يومى مع الشاى، هذه الطريقة سهلة وغير مكلفة ونتيجتها ناجحة معاكى من أول مرة.
مكونات الاسبونج البيتى:
- دقيق خاص بالكيكة أو متعدد الاستخدامات
- مقداره ٢٥٠جرام يعادل كوبان إلا ربع
- كوب من السكر يعادل ٢٠٠جرام
- معلقة كبيرة محسن جل تعادل ٥٠جرام
- نصف كوب ماء حوالى ١٠٠مل
- عدد ٥ بيض بدرجة حرارة الغرفة
- معلقتين كبار ونصف نشا يعادل ٣٥ جرام
- معلقة صغيرة بيكنج بودر
- معلقة صغيرةفانيليا
- معلقة كبيرة خل
- ذرة ملح
أسرار نجاح الاسبونج:
- تكون المكونات كلها بدرجة حرارة الغرفة.
- يكون المحسن الجل لونه شفاف وليس أبيض.
- نستخدم نفس الكوب فى عيار الدقيق والسكر والماء.
- استخدام الخل يزيد من ارتفاع وهشاشة الكيك.
- ضرب المكونات جيدا يضمن لك كيك ناجح وهش.
- توضع الكيكة فى الرف الأوسط للفرن.
تحضير الاسبونج البيتى:
- نسخن الفرن أولا قبل البدء في تنفيذ الوصفة على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.
- نحضر المكونات الجافة وهى الدقيق والبيكنج بودر والنشا وذرة الملح ونخلطهم معا .
- فى إناء عميق نضع البيض والفانيليا ونضيف له السكر والماء والمحسن الجل والخل ونصيف عليه المكونات الجافة ونبدأ فى الخفق
- المستمر باستخدام المضرب الكهربائي لمدة ١٠ إلى ٢٠ دقيقة أو نستخدم العجان لتوفير الوقت حتى نحصول على قوام ثقيل ويصبح لون
- الخليط ابيض فاتح ونصب الخليط فى صنينة مقاس ٢٤ مغطاة بورق الزبدة ،وتوضع فى الفرن المسخن مسبقا لمدة ٤٠ إلى ٥٠ دقيقة.
- اختبرى الكيكة بخلة اسنان وإذا خرجت نظيفه معناها أن الكيك استوى وإذا خرجت بعجين اتركه عشرة دقائق أخرى حتى تستوى.
- لاتخرج الكيك من الفرن فور النضج افتح الباب قليلا حتى لا تهبط وبعد ذلك أخرجيها على شبكة واتركيه يبرد قبل الاستخدام
- ويفضل أن نعد الكيك قبل الاستخدام بيوم حتى يسهل تقطيعها إلى طبقات لعمل التورتة.
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