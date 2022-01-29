معجزة ملعقة الخميرة البيرة لتفتيج وتبييض الوجه وإزالة البقع الداكنة والجلد الميت من أول أستعمال

تعتبر الخميرة من أهم المواد الطبيعية المفيدة جدا للبشرة ويمكن استخدامها في الكثير من الوصفات التي تتعلق بالعناية بالجسم أو بالوجه حيث أن جميع الفتيات يستخدمون خلطة الخميرة لتبييض البشرة والجسم، وقد يوجد نوعان من الخميرة فمنها الخميرة الفورية ومنها الخميرة البيرة ويمكننا أن نستخدم النوعين ولكن في هذا المقال سوف نقدم لكي عزيزتي خلطة الخميرة البيرة لتفتيح البشرة والجسم، وهذه الخلطة قوية جدا في مفعولها ولها تأثير إيجابي على البشرة ولا تترك أي آثار سلبية بعد استخدامها ونتيجتها مدهشة.

لانك سوف تحصلي أو تتمتعي ببشرة نقية بيضاء من أول استعمال لها لذلك بعد تجربة خلطة الخميرة لا يمكن لأي فتاة أو امرأة أن تستغنى عنها نهائيا، فمن الممكن أن نستخدمها في تبييض مناطق الجسم بأكملها بما فيهم المناطق الحساسة والتي تكون شديدة السواد ولكن أهم شيء بالنسبة لكل فتاة هو الحصول على بشرة بيضاء وصافية، فيمكن الوصول إلى هذه النتيجة من خلال استخدام هذه الخلطة ولابد من تجنب استخدام أي شيء بجانبها مثل الكريمات أو أي خلطة أخرى، لأن هذا قد يسبب أضرار كبيرة على الوجه.

مكونات خلطة الخميرة البيرة لتبييض البشرة والجسم

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

ربع كوب كبير من الماء الدافئ.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من العسل الأبيض.

طريقة عمل خلطة الخميرة البيرة لتبييض البشرة والجسم