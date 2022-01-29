أصنعي بنفسك في البيت صبغة لشعرك باللون الثلجي بدون تعب وبمكونات طبيعية منزلية

طريقة صبغ الشعر باللون الثلجي، تختلف أذواق السيدات والفتيات في ألوان صبغ الشعر حيث أن منهم من تحب الألوان الداكنة ومن تحب الألوان المشرقة، ومن السيدات من تقوم بصبغ شعرها في صالات التجميل الغير معروفة والتي من الممكن أن تتلف الشعر، لذلك يمكنك صبغه بنفسك في المنزل لتجعلي شعرك باللون الثلجي المبهر، ومن خلال المقال سنشير إليك بعدة وصفات لتقومي بصبغه بنفسك في منزلك دون الحاجة لمصاريف صالات التجميل.

طريقة صبغ الشعر باللون الثلجي

قومي بعمل الصبغة في المنزل وواكبي الموضة واجعلي شعرك باللون الثلجي الرائع، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات:

عبوة من أي نوع صبغة تفضليها مثل غارنية باللون الأشقر الفاتح.

وعبوة صغيرة من الأكسجين الخاص بصبغ الشعر.

عبوة من الصبغة الرمادي.

وعبوة من الصبغة باللون الثلجي.

فرشاة صبغة.

الطريقة:

إرتدي قفازات طبية لمنع وصول الصبغة إلى يدك. في طبق لا يستخدم في الطعام قومي بوضع عبوة صبغة الأكسجين. إخلطي معها الصبغة الرمادية. قلبي المكونين جيداً. ضعي عليهم نوع الصبغة الشقراء اللون. أضيفي أخيراً الصبغة الثلجي. قلبي المكونات جيداً. قسمي شعرك إلى أربع أجزاء، وكل جزء منهم قسمي إلى خصل. إستخدمي فرشاة الصبغة، وإغمسيها في الصبغة. إفردي الصبغة على كل الخصل بالتساوي. إرتدي كيس على شعرك أو مشمع خفيف من البلاستيك. إتركي الصبغة على شعرك لمدة ساعة إلا ربع ثم إنظري على اللون، ولاحظي هل هو اللون المناسب أم لا إذا كان هو اللون المناسب إغسلي شعرك فوراً بماء دافئ. إغسليه بالشامبو الخاص. إشطفي شعرك جيداً. ضعي نوع كريم مرطب على شعرك.

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