سر عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة بالفرن في البيت مثل المحلات

طواجن المكرونة في الفرن كما يطلق عليها في محلات الكشري، وهي وجبة غذائية طعمها لذيذ، لما تحتويه من عناصر مهمة ومفيدة، فتعد وجبة متكاملة حيث تحتوي علي الكربوهيدرات والبروتينات الموجودة في اللحمة وكذلك أملاك معدنية كما يفضلها الأطفال لاحتوائها علي الصلصة الحمراء، كما أن وضعها في الفخار يضيف لها طعم مميز غير المطبوخ في الأواني الأخري، سنتعلم طريقة عملها بكل سهولة في المنزل بدلا من جلبها من المحلات، كما أنها سريعة التحضير ومكونات متوفرة في كل البيوت.

مقادير عمل طاجن المكرونة

كيس مكرونة بينا ٤٠٠ جم

مادة ذهنية سمن او زيت

١/٢ كيلو لحمة مفرومة

٢ بصل مفروم

فصين ثوم

طماطمية متقطعة صغير

فلفل أخضر بارد وحار إذا كانت من محبي الحامي

كوبين عصير طماطم تقريبا نص لتر

معلقتين صلصة

ملح وفلفل أسود

بهارات لحمة وقرفة وجوزة طيب

الطريقة