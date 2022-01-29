نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة بالفرن في البيت مثل المحلات في المقال التالي
عمر شويل - جدة سر عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة بالفرن في البيت مثل المحلات - ثقفني
طواجن المكرونة في الفرن كما يطلق عليها في محلات الكشري، وهي وجبة غذائية طعمها لذيذ، لما تحتويه من عناصر مهمة ومفيدة، فتعد وجبة متكاملة حيث تحتوي علي الكربوهيدرات والبروتينات الموجودة في اللحمة وكذلك أملاك معدنية كما يفضلها الأطفال لاحتوائها علي الصلصة الحمراء، كما أن وضعها في الفخار يضيف لها طعم مميز غير المطبوخ في الأواني الأخري، سنتعلم طريقة عملها بكل سهولة في المنزل بدلا من جلبها من المحلات، كما أنها سريعة التحضير ومكونات متوفرة في كل البيوت.
مقادير عمل طاجن المكرونة
- كيس مكرونة بينا ٤٠٠ جم
- مادة ذهنية سمن او زيت
- ١/٢ كيلو لحمة مفرومة
- ٢ بصل مفروم
- فصين ثوم
- طماطمية متقطعة صغير
- فلفل أخضر بارد وحار إذا كانت من محبي الحامي
- كوبين عصير طماطم تقريبا نص لتر
- معلقتين صلصة
- ملح وفلفل أسود
- بهارات لحمة وقرفة وجوزة طيب
الطريقة
- نضع إناء علي النار فيه ملء وملح وزيت، حتي نسلق المكرونة نص سلقة فقط حوالي خمس دقائق علي النار مع التقليب ونصفيها قبل أن تستوي.
- نضع في حلة أخري علي النار سمنة ثم نشوح بصلة ثم نضيف فصين ثوم ونقلب وبعدين نزود الفلفل الحار والبارد ونستمر في التقليب جيداً.
- نضيف اللحمة المفرومة علي البصل ويجب أن تكون النار عالية ،حتي تحتفظ اللحمة بحمايتها ولا تنشف ثم نزود الطماطم المتقطعة والصلصة.
- نضيف البهارات علي اللحمة (الملح والفلفل الأسود والقرفة وحبهان بودر) ثم نضيف نصف كوب ماء ونتركهم علي نار متوسطة حتي تستوي جيداً.
- في إناء أخر نعمل الصلصة نضع البصلة الثانية ونشوحها دون أن تصفر يدوب تدبل ونضيف الثوم ونقلبهثم الفلفل، ونضيف معلقة الصلصة المتبقية، ثم نضيف عصير الطماطم المتصفي.
- نتبل الصلصة بملح وفلفل وسكر وبهارات لحمة،ثم نضع كبشتين من ماء سلق المكرونة، ونتركها حتي تتسبك نقلب المكرونة مع معلقة زيت وجزء بسيط من الصلصة، لأننا سنضع كمية أخري في الفخار.
- نحضر الطاجن بدهنه زيت، ثم نضع كمية مناسبة من اللحمة المفرومة في القاع ونكسبها جيداً، ثم نزود المكرونة ونضغطها جيداً حتي تصبح كطبقات
- ثم نزود كبشة من الصلصة أخر شئ، ونغطي الطاجن بورق زبدة ثم ألومنيوم.
- نسخن الفرن قبلها علي درجة حرارة ١٨٠، ونضعها في الرف القريب من الصاج لمدة نصف ساعة.
- نقوم بقلب الطاجن في طبق التقديم حتي تعطي نفس شكل المحلات .
- قدمنا طريقة بسيطة لكيفية عمل طواجن المكرونة في البيت، بدلاً من شرائها وبذلك نحافظ أولا علي صحتنا
- لأنها من صنع أيدينا وكذلك ستكون أرخص من المحلات، وبالهنا والشفاء.
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