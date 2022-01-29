مكون سري ضعيه في الشامبو يجعل الشعر حرير ويكثف الشعر ويعالج التساقط في ثلاث أيام

تعاني الكثير من السيدات من مشاكل في الشعر وتساقطه بشكل مستمرـ، ومنهم من تعاني من تشابك الشعر وجافه وهيشانه، ونقدم لكِ مكون سري ضعيه في الشامبو يجعل الشعر حرير ويساعدك في التخلص من العديد من المشاكل التي تواجه شعرك، فقط احرصي على استخدامه وستلاحظين نتائج مبهرة وفعالة، وستحصلين على شعر ناعم حرير.

مكون سري ضعيه في الشامبو

إن كنتِ تتساءلين ما هو المكون السري سنقول لكِ ببساطة القرنفل هذا هو المكون السحري، ضيفي فقط بعض أعواد القرنفل إلى الشامبو أو يمكن استبدال العيدان بزيت القرنفل، واحصلي على فوائد القرنفل المذهلة للشعر، لن تتوقفي عن استخدام القرنفل مع الشامبو.

طريقة استخدام القرنفل مع الشامبو

احضري عشر عيدان من القرنفل.

احضري علبة الشامبو الخاصة بكِ والمناسبة لنوع شعرك.

ضعي عيدان القرنفل داخل العلبة وقومي برجه رجة خفيفة واتركي القرنفل داخل العلبة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.

قومي بغسل شعرك وضيفي الشامبو إلى شعرك واغسليه جيدًا وقومي بتجفيفه.

يتفاعل القرنفل مع الشامبو ويحصل الشامبو على الفوائد الموجودة في القرنفل.

فوائد القرنفل للشعر

من أهم الفوائد التي سيحصل شعرك عليها عند وضع عيدان القرنفل مع الشامبو ما يلي:

علاج مشاكل تساقط الشعر الموجودة بشكل مستمر.

التخلص من الفراغات الموجودة في فروة الرأس مما يزيد من كثافة الشعر.

يمنحك شعر صحي وقوي فهو يعمل على تغذية فروة الرأس وبصيلات الشعر من جذورها.

يعمل على تنظيف فروة الرأس.

التخلص من الجلد الميت الموجود في فروة الرأس.

التخلص من الجلد الميت الموجود في فروة الرأس. يعمل على التخلص وعلاج القشرة.

يساعد في ظهور الزيوت الطبيعية الموجودة في الشعر.

يمنح الشعر النعومة والرطوبة والتخلص من الهيشان.

عادة ما يكون متوسط ​​نمو الشعر حوالي نصف بوصة فقط في الشهر ، ولكن يمكنك تحفيز نمو شعرك لأكثر من بوصة واحدة ، أو حتى ثلاثة أضعاف ؛ فهو يسمح بنمو الشعر الصغير ، لذا فإن الشعر الجديد ينمو بشكل أسرع في غضون أسبوع. سنشرح في هذا المقال أفضل الطرق لنمو الشعر في هذه الفترة القصيرة من الزمن.