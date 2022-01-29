طريقة عمل كبسة اللحم بالمكرونة بمذاق رائع ولذيذ

كبسة اللحم بالمكرونة ، من الأطباق الرئيسة التي تقدم على السفرة، ويعتبر من الأطباق المشبعة والمغذية، مناسب جداً للضيوف وللعديد من المناسبات العائلية أو المناسبات الكبيرة مثل الأفراح، وتعتبر الكبسة هي من الأكلات التي يشتهر تقديمها في الكثير من البلدان العربية، ومن أشهرها الكبسة السعودي سواء كانت بالدجاج أو اللحم يشتهر عملها دائماً باستخدام الأرز والبهارات المعروفة مثل القرفة والحبهان وتقدم مع المكسرات ولكن يمكن التجديد والتنوع في عمل الكبسة وتقديمها باستخدام المكرونة بمختلف أنواعها، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة بسيطة لعمل كبسة اللحم بالمكرونة بخطوات بسيطة جداً.

مكونات عمل كبسة اللحم بالمكرونة

تتكون كبسة المكرونة من المكونات الأتية:ـ

نصف كيلو مكرونة مجوفة من الداخل.

ثلاث أرباع كوب من الزيت النباتي.

2 كيلو من افخاذ ضان مقطعة قطع متوسطة.

3 ملاعق كبيرة من توابل الكبسة مطحونة.

4 حبات بصل كبيرة.

3 حبات طماطم مقشرة ومقطعة قطع متوسطة.

2 ورقة من ورق لور ا.

2 عود قرفة.

5 حبات حبهان صحيح.

حبة فلفل أخضر حار اختياري.

ملح وفلفل أسود.

3 أكواب ماء.

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم.

2 كوب عصير طماطم.

للتزيين

ليمونة مقطعة أنصاف.

2 حبة طماطم متوسطة.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

طريقة التحضير

كبسة اللحم بالمكرونة يتم تحضيرها بالمنزل باتباع الخطوات الآتية:ـ

يسخن نصف كوب من الزيت في إناء علي نار متوسطة ثم تضاف المكرونة مع التقليب لمدة ٥ دقائق حتي تحمر من جميع الجهات ثم نطفئ النار وتترك جانباً. ثم نقوم بوضع اللحم في طبق كبير ويتبل اللحم بملعقتين كبيرتين من توابل الكبسة المطحونة، حتي يغطي تماماً مع الخلط الخفيف باليد. تقطع نصف كمية البصل لشرائح رفيعة والكمية المتبقية تفرم فرماً ناعماً، ثم يسخن ربع كوب الزيت في إناء آخر علي نار متوسطة. ثم تضاف شرائح البصل مع التقليب لمدة 10 دقائق حتي يحمر، ثم نخرج البصل علي منشفة ورقية ويترك جانباً للتزيين. في نفس الإناء يضاف البصل المفروم ويتبل بملعقة كبيرة من توابل الكبسة ويقلب لمدة 5 دقائق. ثم يضاف إليه اللحم ويقلب مع البصل لمدة 5 دقائق حتي يحمر من جميع الجهات. تضاف قطع الطماطم ويتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود ويقلب حتي تتداخل جميع المكونات. ثم تضاف التوابل الصحيحة ورق لورا والقرنفل والحبهان والقرفة مع التقليب، ثم يضاف الماء ومعجون الطماطم وعصير الطماطم. بعد ذلك يتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود ويترك حتي يبدأ في الغليان ثم نخفض الحرارة ويغطي الإناء ويترك لمدة 45 دقيقة حتي يبدأ اللحم في النضج. ثم تضاف المكرونة ونقلب المكونات ثم يترك الخليط لمدة 30 دقيقة أو حتي تمام النضج.

طريقة التزيين