نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون سويت.. معجزة النشا لإزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الممكن أن يكون هناك تخلص نهائي وتام من أي تواجد للشعر الزائد وهذا من خلال الاستعانة بمكون النشا، وتعتبر تلك التركيبة القوية من بين أقوى التركيبات والتي من خلالها يكون من السهل على مختلف السيدات القيام بتلك الخلطة، وبالنسبة لأهم المكونات التي من الممكن أن تدخل في عمل وصفة النشا فهذا ما سنتعرف عليه من خلال الآتي من تلك الفقرات حيث تعتبر وصفة النشا من الوصفات البسيطة والسهلة في إعدادها والتي تغني عن استعمال أي تركية أخرى معتادة قد تظهر العديد من العيوب بالجلد، ومن خلال الآتي نوافيكم بالمقادير والطريقة المتبعة للتحضير.

إزالة الشعر الزائد بالنشا

لن يمكن الاستغناء عن تواجد تلك التركيبة ما بين الآن والآخر وسط الوصفات المتعددة والتي من الممكن أن تستخدمها كل سيدة للاعتناء بالبشرة، ومن الممكن أن يتم استعمال تلك التركيبة كبديل مميز عن أي وصفة بديلة للعناية بالجلد، ومن خلال الآتي نوضح أهم مكونات خليط النشا المميز لإزالة ممتازة للشعر ومن البصيلات:

طريقة إزالة الشعر الزائد بالنشا

النشا من أهم المكونات مع ضرورة توفر الآتي من تلك المكونات القادمة:

ملعقة من بودرة الترمس.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة من الدقيق.

طريقة التحضير

من الممكن أن يتم التحضير لتلك التركيبة من خلال الاعتماد على المكونات التي قد سلف ذكرها حيث أنه من الممكن أن يتم اتباع الخطوات التالية:

نقوم باستعمال وعاء ملائم.

تتم إضافة النشا مع الفازلين ونقوم بالتقليب الجيد كما بينهما.

تخفيف القوام الخاص بالنشا مع الفازلين من خلال إضافة الزيوت الطبيعية مع التقليب المستمر.

بقية المكونات تتم إضافتها مع التقليب.

نحصل على خليط ناعم مميز يتم فرده على الجلد.

مدة التطبيق ربع ساعة فقط على الجلد.

بعد جفاف الخليط تتم إزالته بفركه وهذا ما يساعد في فرك الشعر وإزالته بسهولة.

الخليط من الممكن استعماله كخلطة من خلطات التبيض المميزة، كما أن هذه الوصفة تعد من بين أبرز الوصفات المقشرة للبشرة.

فوائد النشا للبشرة

هناك الكثير من الفوائد التي تحدث عند إزالة الشعر بالنشا فعند إزالة الشعر بالنشا فإن النشا يعمل علي إزالة الشعيرات الصغيرة من الجذور، كما انا النشا يعمل علي قفل المسام بشكل كبير ويمكنك النشا من تفتيح البشرة لو تم اضافة الليمون اليه، بعد إزالة الشعر بالنشا يجب ترطيب البشرة .