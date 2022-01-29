وصفة سحرية هتنظفي الحمام وتتخلصي من الأصفرار والروائح الكريهة بمكونات موجودة في كل بيت

وصفة سحرية لتنظيف الحمام، تنظيف الحمام من أصعب المهام التي توجهها السيدة في المنزل، وهذا لأنه أكثر مكان يكون بكتيريا وميكروبات وهذا يؤدي لاتساخه وتغير لونه، وهناك الكثير من المواد الكيميائية المصنعة التي تستخدم في التنظيف ولكنها بمرور الوقت لا تجدي نفعاً ولهذا يكثر البحث عن وصفات طبيعية لتنظيف الحمام.

وصفة سحرية لتنظيف الحمام

هذه الوصفة فعالة في تنظيف المرحاض والحوض وسيراميك الحمام أيضاً، ويتم تحضيرها كما يلي:

المكونات:

زجاجة بخاخ.

عدد ٣ ملاعق مسحوق غسيل كبيرة.

عدد ٣ ملاعق ديتول أو مسحوق الكلور

مقدار ٣ ملاعب خل كبيرة.

طريقة التحضير:

نأتي بالزجاجة البخاخ ونملئها بالماء، ونضع فيها المكونات المحشوة ونخلطهم معاً جيداً ينصح باستخدام تلك الوصفة في روتين التنظيف اليومي للحمام، وهذا بسبب أنها تمنح البشرة نعومة ولمعان كبير، وتساعد أيضاً في تنظيفه من أي شوائب عالقة به.

طريقة أخرى:

أحضري زجاجة بخاخ فارغة ثم ضعي بها القليل من مسحوق الغسيل، ثم ضيفي إليه بعضاً من المطهر مثل الديتول أو الكلور. أملئ الزجاجة بالماء وقومي برجها بخفة حتى تمتزج المكونات سوياً و من الممكن أيضاً إضافة القليل من الخل، حيث أن الخل يعمل على تلميع السيراميك والحوض والمرحاض بشكل مثالي، فضلاً عن أنه أيضاً يقتل الجراثيم، واحتفظي بتلك الزجاجة في حمامك على الدوام مع إسفنجة التنظيف أو الفرشاة حسب الرغبة. رشي جميع محتويات الحمام بهذه الوصفة مثل الأرضيات والحوض والمرحاض ، وبعد الرش استخدمي فرشاة أو إسفنجة في تنظيف الحمام بسهولة جداً.

طريقة استخدام ملح الليمون في تنظيف وتطهير الحمامات: