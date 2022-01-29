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عمر شويل - جدة ب2 كوب دقيق أعملي البيتي فور بأدق المقادير والمكونات وبطريقة ناجحة ودايبة دوب بأقل تكلفة - ثقفني
يمكننا أن نقوم بعمل البيتي فور المقرمش والهش في المنزل بطريقة أحلى بكثير من البيتي فور الجاهز فحيث نجد الكثير يفضلون شراؤه من محلات الحلويات أو المخابز، فقد يزداد الطلب عليه في المناسبات والأعياد ففي هذا الوقت تبحث جميع السيدات عن طريقة تجهيز البيتي فور فهو لا يكون مكلف ولا يحتاج إلى الكثير من المكونات، فإذا وجد في منزلك دقيق وسمنة وسكر وبيض يمكنك أن تقومي بعمل أحلى وألذ بيتي فور ولكن الإضافات التي يمكن أن نضيفها إليه تكون على حسب رغبة الأشخاص.
مكونات البيتي فور
- كوبان كبيران من الزبدة أو السمنة البلدي.
- أربع بيضات.
- كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.
- كوب واحد كبير من السكر البودر.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- كمية مناسبة من الشوكولاته أو المربى للتزيين.
طريقة عمل البيتي فور
- نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع به كوبان كبيران من الزبدة الطرية أو السمنة البلدي ونضيف إليها ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر وكوب واحد كبير من السكر البودر ويتم تحضير مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله على أعلى سرعة.
- ونستمر في تشغيل المضرب بإستمرار حتى يتم الحصول على خليط متجانس وكريمي ويكون ناعم وهش وبعد ذلك يتم وضع أربع بيضات ولابد من وضع البيض بشكل تدريجي حيث نضع بيضة تلو الأخرى مع الإستمرار في تشغيل المضرب.
- ونستمر في الخلط حتى يتم خفق البيض جيدا وبعد ذلك يتم إضافة كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول ويتم وضعه بطريقة تدريجية مع الإستمرار في العجن بإستخدام الإيد حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة بشرط أن لا يتم عجنها كثيرا.
- ونقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونحضر صينية مناسبة ولا يتم دهنها لأن البيتي فور يحتوي على كمية مناسبة من الزبدة، ثم يتم تشكيل عجينة البيتي فور بالشكل المرغوب فيه وبعد إنتهاء كمية العجينة نضع الصينية في الفرن ونتركها حتى يكون لونه ذهبي.
- وبعد خروج الصينية من الفرن نتركه حتى يبرد ثم نقوم بحشوه بالشوكولاته أو بالمربى ويمكن تناوله في أي وقت.
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