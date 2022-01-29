ب2 كوب دقيق أعملي البيتي فور بأدق المقادير والمكونات وبطريقة ناجحة ودايبة دوب بأقل تكلفة

يمكننا أن نقوم بعمل البيتي فور المقرمش والهش في المنزل بطريقة أحلى بكثير من البيتي فور الجاهز فحيث نجد الكثير يفضلون شراؤه من محلات الحلويات أو المخابز، فقد يزداد الطلب عليه في المناسبات والأعياد ففي هذا الوقت تبحث جميع السيدات عن طريقة تجهيز البيتي فور فهو لا يكون مكلف ولا يحتاج إلى الكثير من المكونات، فإذا وجد في منزلك دقيق وسمنة وسكر وبيض يمكنك أن تقومي بعمل أحلى وألذ بيتي فور ولكن الإضافات التي يمكن أن نضيفها إليه تكون على حسب رغبة الأشخاص.

مكونات البيتي فور

كوبان كبيران من الزبدة أو السمنة البلدي.

أربع بيضات.

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

كوب واحد كبير من السكر البودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

كمية مناسبة من الشوكولاته أو المربى للتزيين.

طريقة عمل البيتي فور