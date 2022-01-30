سر طعم بسكويت بسكريم المحشو أكثر من 65حبه بمكونات بسيطه لن تشتريه لأولادك بعد الآن

يكون بسكوت بسكريم من الحلويات الشهية المقرمشة يقوم الكثير بشرائه من المحلات والسوبر ماركت حيث بعشقه الكبار والصغار لذلك قامت كثير من ربات المنازل بتحضيره في المنزل لذلك سوف نتعرف على طريقة عمله من خلال هذا المقال.

مكونات عمل بسكوت بسكريم

يتم عمل بسكوت بسكريم بكل سهولة في المنزل ومكوناته في قمة السهولة وسوف نتعرف على هذه المكونات الخاصة به من خلال النقاط التالية:

كوب دقيق.

نصف كوب نشا.

كوب سكر بودرة.

كوب زبدة.

ملعقة كاكاو.

بيكنج بودر.

فانيليا.

بيضة.

حليب للعجن.

تحضير بسكوت بسكريم

يتم تحضير البسكوت بطريقة سهلة جدا وفقا للمكونات السابقة وتكون طريقة تحضيره سهلة جدا لا تأخذ اي وقت أو مجهود لذلك سوف نوضح طريقة التحضير من خلال الخطوات التالية:

نضع الدقيق مع النشا مع الفانيليا مع البيكنج بودر ونخلط جميع المكونات الجافة جيدا.

نضع بعد ذلك الزبدة ونقوم بخلط العجين جيدا.

نقسم العجين إلى نصفين نضع الكاكاو على نصف العجين .

نقوم بلف العجين بالنصف الأبيض مع النصف البني بالتناوب.

ويوضع البسكوت في صنية على ورق الزبدة.

يوضع البسكوت في الفرن لمدة عشر دقائق ونخرجها بعد تمام السواء.

نتركه حتى يبرد تماما ثم نقوم بتقديمه للجميع وبالهناء والشفاء.

فوائد عمل البسكريم في المنزل

عندما نقوم بعمل البسكوت في المنزل سوف نستفيد من ذلك كثيرا وسوف نوضح أهم الفوائد من خلال النقاط التالية: