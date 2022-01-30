بكوب حليب أعملي الكنافة بالقشطة على أصولها بطريقة ناجحة وطرية ألذ من الحلواني

تعد الكنافة من اجمل واطيب الحلويات الشرقية، التى لا يختلف عليها كبار ولا صغار، تقدم بأكثر من طريقة وأكثر من طعم لذالك يفضلون الامهات تحضيرها فى المنزل، حيث انها تحضر فى أقل وقت ممكن وبدون مجهود، وهى من الحلويات التى لايخلومنها اى منزل فى رمضان، لذالك اليوم نقدم لكم وصفة من احب وصفات الكنافة واسهلها وهى طريقة عمل الكنافة بالقشطة.

تعتبر الكنافة بالقشطة هي من أشهى أنواع الحلويات الشرقية التي لا غني عنها في شهر رمضان فهي من الحلويات الأساسية على مائدة الطعام في رمضان، لاحتوائها على نسبة سكريات كبيرة في تناولها الصائم وتعويض فترة صيامه طوال النهار فائدة بالطاقة اللازمة للجسم، فتقوم ربة المنزل بتحضيرها والتنوع في حشو الكنافة فقد نحشيها بالقشطة وقد حشوها بحشوات مختلفة ومنها المانجو.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة

المكونات

نصف كيلو من الكنافة.

٢معلقة كبيرة من النشا.

١كوب من الحليب السائل.

١كوب من القشطة البلدى.

٢كوب من القطر.

١كوب من الزبدة المذابة.

٢معلقة كبيرة من السكر.

الطريقة

فى قدر صغير على نار هادئة جدآ نضع الحليب السائل مع النشا.

نقوم بتقليب المكونات بواسطة المضرب اليدوى حتى لا تتكاتل.

عند الحصول على القوام المطلوب نرفعها من على النار ونضف الي الخليط القشطة البلدى ونقوم بالتقليب ونتركها جانبآ.

فى وعاء عميق نضع الكنافة ونقوم بتقطيعها.

نضف اليها السكر والزبدة ونقوم بتقليبهم معهاجيدآ حتى تتشرب الكنافة من الزبدة بشكل جيد.

فى صينية مدهونة بالزبدة نضع نصف كمية الكنافة ثم نضف طبقة من خليط القشطة.

ثم نضع الجزء المتبقي من الكنافةعلى طبقة القشطة.

ندخل الكنافة فى الفرن على درجة حرارة متوسطة.

بعد ١٠دقائق نقوم بقلبها على الوجة الاخر.

نتركها فى الفرن لمدة ١٥دقيقة ثم تخرج وتسقى بالقطرالبارد.

طريقة عمل عجينة الكنافة

المكونات

١كوب من الدقيق.

نصف كوب من النشا.

ماء للعجن.

٢معلقة كبيرة من الحليب البودرة.

الطريقة

فى الخلاط الكهربائى نضع الدقيق مع النشا والحليب البودرة.

نضف اليهم الماء ونقوم بخفقهم بشكل جيد.

نضع الخليط السائل فى كيس حلوانى ونقوم بغز الكيس.

فى طاسة غير لاصقة مدهونه بقليل من الزيت.

نضف العجين على الطاسة الساخنة ونقوم برفعها من النار سريعآ ونتركها حتى تبرد وتصبح جاهزه للاستخدام.

لتحضير القطر

المكونات

٢كوب من السكر.

٢كوب من الماء.

معلقة صغيرة من عصير الليمون.

الطريقة