١٢ رغيف حواوشي من نصف كيلو لحمه وسر تتبيله لحمه الحواوشي وسر المطاعم

يعتبر الحواوشي من المأكولات التي بعشقها الكبار والصغار ويقومون بشرائه من المطاعم، وتبحث العديد من الأمهات عن طرق عمل الحواوشي في المنزل حتى تقدمه لأبنائها ويكون صحي أكثر من المطاعم، ولذلك نقدم لكم في هذا المقال طريقة سهلة وبسيطة لعمل الحواوشي باللحمة.

طريقة عمل الحواوشي باللحمة

يوجد العديد من الطرق لعمل الحواوشي باللحمة ومن هذه الطرق فيما يلي.

المكونات:

٣ حبات بصل مفروم.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

توابل الحواوشي.

٢ ملعقة كمون، ملعقة فلفل أسود.

٢ ملعقة ملح، ملعقة كزبرة ناشفة.

عيش بلدي، ٣ ملاعق من الزيت.

فلفل أخضر مفروم.

تحضير الحواوشي

أولاً نقوم بوضع البصل والفلفل الأسود والكمون والكزبرة الناشفة والفلفل الأخضر والملح ونقلب جيداً.

ثم نضيف اللحمة المفرومة وتوابل الحواوشي ونقلب مرة أخري حتى تتجانس جميع المكونات جيداً، ثم نقوم بفتح العيش ونأخذ من خلطة الحواوشي ونفردها داخل رغيف العيش ونكرر حتى نفاذ الكمية.

بعد ذلك نضع الزيت في وعاء وبفرشة المطبخ نأخذ من الزيت ونضعه على وش رغيف العيش نكرر في الكمية كلها.

نضع الحواوشي في فرن متوسط الحرارة ونتركه لمدة ١٠ دقائق أو حتى تمام النضج، يمكن لف العيش في ورق حراري قبل دخول الفرن.

عندما يخرج الحواوشي من الفرن نقوم برش القليل من الماء عليه حتي يصبح لين، ويقدم ساخن.

طريقة أخري لعمل الحواوشي باللحمة

يمكن تسوية اللحمة قبل وضعها داخل الخبز وتكون طريقة التسوية في السطور التالية.