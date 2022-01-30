أعملي صوص الكاتشب الهاينز على أصوله بطريقة مضمونة 100% ومكونات غير مكلفة كالجاهز

يعد الكاتشب من الصلصات المهمة التي تدخل في معظم الوصفات والاكلات، وايضا من الصوصات المحببة للأطفال والكبار، ويقدم مع معظم الوجبات السريعة مثل الدجاج المقرمش أو البرجر أو البيتزا، ويضاف أيضا على تتبيلات معظم المشاوى ليعطى الوجبات مذاق مميز ورائع، سنقوم الآن بتحضير صوص الكاتشب بالمنزل، ونقوم بعدة طرق بإعداده واليكم طريقة التحضير.

يعتبر الكاتشب هو من أفضل وأشهر أنواع الصلصات التي تنتشر في الأسواق، نحتاج إلى الكاتشب بجوار جميع الاكلات الخفيفة ومنها البرجر والبطاطس المقلية هما من أشهر المأكولات التي تستخدم الكاتشب إليهم، ويمكن أن نقوم بإعداد الكاتشب في المنزل بشكل سلس وتحضيرة بعدة طرق تكون بسيطة وسهلة ويكون بشكل مضمون وصحي.

طريقة تحضير صوص الكاتشب البارد:-

المقادير:-

كوب من الماء.

كوب الا ربع من صلصة الطماطم.

٤ معالق كبيرة من السكر.

٣ معالق كبيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من البصل البودر.

ملعقة كبيرة من الثوم البودر.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة فلفل أسود.

طريقة التحضير:-

في بولة صغيرة نقوم بتذويب النشا مع الماء وتترك جانباً.

في وعاء على النار نضع الصلصة مع خليط النشا ونقلب جيدا حتى تختلط جميع المكونات.

نضيف الملح والفلفل والسكر والخل ونقلب جيدا.

ثم نقوم بإضافة الثوم والبصل البودر والبابريكا ونقلب جيدا.

نترك الخليط على على النار لكي يغلى.

نرفع الكاتشب من على النار ثم نتركه ليبرد ثم بوضع في بركمان محكم الغلق ويترك فى الثلاجة لحين التقديم.

طريقة تحضير الكاتشب الحار:-

المقادير:-

كوب صلصة طماطم.

كوب من الماء.

ملعقة من النشا.

ملعقة بابريكا.

ملعقتين من الشطة أو هريسة الشطة.

ملعقة ملح.

ملعقة ثوم بودر.

ملعقة بصل بودر.

ملعقة فلفل اسود.

ملعقتين خل.

ملعقتين سكر.

طريقة التحضير :-