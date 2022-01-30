خلطة هندية معجزة لتطويل الشعر لحد الركب في أسبوعين فقط حتنبهري من النتيجة

تتميز المرأة الهندية بالشعر الطويل الناعم فهو يكون منسدل مثل الحرير والسبب في ذلك هو الخلطات الطبيعية التي يتم استخدامها للحفاظ على جمال الشعر وتغذيه بصيلاته، ولذلك تبحث الفتيات عن طرق طبيعية وخلطات للحصول على شعر طويل وأملس بدون استخدام منتجات يوجد بها مواد كيميائية تابعي المقال للتعرف على أفضل الوصفات الهندية لتطويل الشعر.

خلطة هندية لتطويل الشعر للركبه

المكونات:

بيضة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة زيت خروع.

ملعقة من العسل.

طريقة التحضير والاستخدام:

نخفق البيضة جيدا ويضاف إليها زيت الخروع والزيتون مع العسل ويجب أن تكون جميع المكونات أصلية للحصول على أفضل نتيجة. نقلب جيدا ثم يوضع الخليط على فروة الرأس والشعر مع التدليك بعد ذلك يغطي بقبعة الاستحمام ويترك لمدة ساعة. يغسل الشعر بالماء البارد وشامبو خالي من السلفات تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للحصول على شعر طويل ومفرود. يحتوي البيض على البروتين الذي يقوم بتغذية الشعر ويحسن من بصيلاته ويعالج أيضا الأجزاء التالفة والمتقصفة. أما باقي المكونات تحافظ على رطوبة ونعومة الشعر وتجعله لامع مع تكرار هذه الخلطة سوف تلاحظي أن شعرك أصبح طويل مثل الهنود.

أسرع وصفة هندية لتطويل الشعر

المكونات:

2 ملعقة من جل الصبار.

كوب من اللبن الرائب.

2 ملعقة كبيرة من مسحوق الأملا.

طريقة التحضير والاستخدام:

نخلط اللبن الرائب مع مسحوق الأملا ثم نضع جل الصبار ونقلب للحصول على مزيج ناعم ثم يوضع على الشعر بالكامل. احرصي على وصول المكونات إلى الجذور جيدا حتى تتشرب بصيلات الشعر ثم يغطي ويترك عدة ساعات ويغسل بالماء البارد. مع الشامبو تكرر هذه الخلطة مرة واحدة أسبوعيا حيث يحتوي اللبن الرائب على بعض الفيتامينات الهامة لصحة الشعر. والتي تقوم بتقوية الجذور وتزيد من نمو الشعر أما مسحوق الأملا يطول الشعر ويجعله مفرود وسهل التصفيف وجل الصبار يقضي على القشرة ويطهر فروة الرأس.

خلطة البصل لتطويل الشعر بسرعة

المكونات:

عصير بصل.

4 قطرات من زيت الخزامي.

طريقة التحضير والاستخدام: