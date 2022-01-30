نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الجلاش بحشوة الجبنة الرومي بخلطة وتتبيلة لذيذة وطعم طري مورق ولذيذ في المقال التالي
الجلاش من الاكلات المميزة التي لا يخلو منها الموائد سواء في العزومات المختلفة، أو المناسبات، أو حتى كوجبة لذيذة يتم تقديمها لأولادنا كوجبة غداء، ويتميز الجلاش بتقديم بأكثر من شكل ويختلف ذلك باختلاف حشو الجلاش، فيمكن أن يقدم باللحم المفروم او البسطرمة أو الجبنة الرومي اللذيذة، والان سوف نتعرف على طريقة تحضير الجلاش بالجبنة الرومي في البيت بخطوات بسيطة.
الجلاش هو عبارة عن بعض الفطائر الرقيقة التي يتم تحضيرها في العزائم والمناسبات فهو يزين المائدة بأجمل صواني الجلاش التي يتم حشوها بأنواع حشوات مختلفة، مثل اللحم المفروم او السدق أو الجبنة الرومي اللذيذة، وتعتبر من الاكلات السريعة التي لا تحتاج سوى دقائق معدودة حتى يتم تجهيزها ومن خلال المقال سوف نتعرف على طريقة عمل الجلاش بالجبنة الرومي.
طريقة عمل الجلاش بالجبن الرومي بخطوات بسيطة
بخطوات محدودة يمكنك القيام بعمل صينية الجلاش اللذيذة، والمفيدة التي يتم حشوها بالجبنة الرومي وبعض المكونات الأخرى، وهذه الاكله تعتبر من الاكلات السريعة التي يمكن تقديمها في دقائق معدودة، كما أنه وجبة غير مكلفة بالشكل الكبير، وطريقة التحضير كالآتي:
مكونات الجلاش بالجبنة الرومي
- نصف كيلو من ورق الجلاش الجاهز.
- أربع ملاعق من الزبدة أو السمنة حسب المتوفر.
- كوب ونصف من الجبنة الرومي المبشورة.
- حبتين من الفلفل الحار مقطع مكعبات.
- كوب من الزيتون المقطع شرائح.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- رشة من الشطة.
- بيضة واحدة.
- نصف كوب لبن.
طريقة التحضير
- لابد أن يتم تسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة قبل البدء في التحضير.
- احضري بولة مناسبة الحجم، أضيفي بداخلها البيض، اخفقي البيض جيدًا ثم أضيفي إليه اللبن.
- رشي القليل من الفلفل الأسود، والملح على البيض واللبن، واعيدي الخفق مرة أخرى.
- في وعاء آخر قومي بتقطيع الفلفل الأخضر الحار الى قطع صغيرة مكعبات، وأضيفي إليه الزيوت الشرائح مع الجبنة الرومي ايضًا، ثم اخلطي المكونات، وهذه الخلطة هي الحشو.
- يتم بعد ذلك تحضير صينية مناسبة الحجم لهذه الكمية، ادهني الصينية بالسمن.
- افردي طبقة من الجلاش، ادهني الطبقة بالسمن الخفيف.
- استمري في ذلك كل طبقة تدهن سريعًا بالسمن حتى الانتهاء من نصف كمية الجلاش.
- قومي بوضع الخليط الخاص بالجبنة الرومي وهو الحشو، ثم أعيدي وضع الطبقات الأخرى بنفس الخطوات السابقة، وذلك حتى يتم الانتهاء من نصف كمية الجلاش الأخري.
- اضغطي على الصينية جيدًا حتى تتساوى.
- قطعي الجلاش إلى مربعات بالشكل المعروف.
- صبي على الوجه نصف كمية خليط البيض واللبن.
- وادخلي الصينية في الفرن، واتركيها لمدة عشرون دقيقة، ثم قومي بالفتح عليه، ثم أضيفي مو أخرى باقي كمية اللبن والبيض، وانتظري حتى يصبح باللون الذهبي من كل الجوانب ومن الوجه.
- يتم تناوله بالف هنا مع العديد من المأكولات الأخرى.
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