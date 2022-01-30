نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طعم جديد مع خلطة القرنبيط المقلي المقرمش بالنشا الرائعة التي يقبل عليها الجميع في المقال التالي
خلطة القرنبيط المقلي المقرمش بالنشا هي الخلطة السرية التي يريد معرفتها الجميع، وذلك بسبب رغبتهم الشديدة في قرمشته حتى يكون ذو طعم لذيذ ورائع عند تناوله ولا يفضلون النوع الطري منه، ومعظم الناس تقوم بعمل النوع المعتاد منه الذي يتم وضعه في خليط الدقيق السائل ثم القلي في الزيت بدون غمسه في التتبيله الجافة التي تحتوي على النشا والدقيق والبيكنج بودر، ولكن القرنبيط في جميع حالاته له فوائد صحية للجسم لا تعد ولا تحصي والآن سوف نعرض على حضراتكم مكونات عمل القرنبيط المقلي المقرمش بالنشا وطريقة تحضيره من البداية.
مكونات عمل القرنبيط المقلي المقرمش بالنشا
تعتبر مكونات عمل القرنبيط المقلي المقرمش بالنشا من المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:-
- ربع كوب من النشا.
- حبة من القرنبيط.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- كوب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ٢ فص من الثوم المهروس.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- حزمة من الكزبرة الخضراء المفرومة.
- ملعقة صغيرة من الشطة.
- حبة من البيض.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.
- كوب ونصف من الماء.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
مكونات الطبقة المقرمشة
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ٢ ملعقة كبيرة من النشا.
- كوب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة الإعداد والتحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير القرنبيط المقرمش بخطوات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:-
- نقوم بتقطيع القرنبيط ونسلقه في كمية من الماء بها قليل من الملح ونتركها لمدة ١٠ دقائق.
- ثم نخرج القرنبيط من ماء السلق ونضعه في الماء البارد.
- نضع في إناء الدقيق والملح والنشا والكزبرة المطحونة والكمون والكزبرة الخضراء المفرومة والبيكنج بودر والماء والبيضة والثوم والفلفل الأسود.
- نخلط جميع المكونات مع بعض جيداً باستخدام المضرب اليدوي حتى نحصل على خليط متجانس.
- ثم نقوم بتحضير خلطة الطبقة المقرمشة ( البانية ) عن طريق وضع النشا والبيكنج بودر والملح والدقيق ونقلبهم مع بعض.
- بعد ذلك نحضر مقلاة ونضع بها كمية من الزيت ونتركه حتى يسخن.
- ثم نغمس قطع القرنبيط في التتبيلة السائلة ثم نضعها في التتبيلة الجافة ثم نضعها في المقلاة.
- نترك القطع في الزيت حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل من جميع الجهات.
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