طريقة عمل سندوتشات فاهيتا دجاج بتتبيله مميزة جدا بالعيش السوري طعم أكثر من رائع

يعتبر سندوتشات فاهيتا أصلها من مطابخ المكسيك، وهي عبارة عن وجبة تتكون من صدور الدجاج والخضروات الطازجة، وتعتبر من أشهر أنواع السندوتشات الذي يحبونها الجميع، وهناك الكثير يبحثون عن أفضل طريقة لعمل سندوتشات فاهيتا في المنزل، معنا سنقدم لكم أسهل والذ طريقة لعمل سندوتشات فاهيتا في المنزل.

طريقة عمل سندوتشات فاهيتا

هناك العديد من طرق عمل سندوتشات فاهيتا ومنها ما يلي.

المكونات المطلوبة:

نصف كيلو صدور الدجاج مقطع قطع صغيرة.

ملعقة كمون مطحون وفلفل أحمر مطحون.

نصف ملعقة ثوم بودر.

ملعقة زيت كبيره.

فلفل أخضر وفلفل أحمر طازج مقطع شرائح.

٢ حبة بصل صغيرة مقطعة شرائح.

نصف كوب ماء.

نصف كوب ماء. خس مقطع شرائح.

ملعقة كبيرة مايونيز.

كوب من الجبنة الشيدر مبشورة.

خبز فرنسي أو خبز التورتيلا على حسب الرغبة.

طريقة تحضير سندوتشات فاهيتا