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عمر شويل - جدة طريقة عمل سندوتشات فاهيتا دجاج بتتبيله مميزة جدا بالعيش السوري طعم أكثر من رائع - ثقفني
هناك العديد من طرق عمل سندوتشات فاهيتا ومنها ما يلي.
يعتبر سندوتشات فاهيتا أصلها من مطابخ المكسيك، وهي عبارة عن وجبة تتكون من صدور الدجاج والخضروات الطازجة، وتعتبر من أشهر أنواع السندوتشات الذي يحبونها الجميع، وهناك الكثير يبحثون عن أفضل طريقة لعمل سندوتشات فاهيتا في المنزل، معنا سنقدم لكم أسهل والذ طريقة لعمل سندوتشات فاهيتا في المنزل.
طريقة عمل سندوتشات فاهيتا
هناك العديد من طرق عمل سندوتشات فاهيتا ومنها ما يلي.
المكونات المطلوبة:
- نصف كيلو صدور الدجاج مقطع قطع صغيرة.
- ملعقة كمون مطحون وفلفل أحمر مطحون.
- نصف ملعقة ثوم بودر.
- ملعقة زيت كبيره.
- فلفل أخضر وفلفل أحمر طازج مقطع شرائح.
- ٢ حبة بصل صغيرة مقطعة شرائح.
نصف كوب ماء.
- خس مقطع شرائح.
- ملعقة كبيرة مايونيز.
- كوب من الجبنة الشيدر مبشورة.
- خبز فرنسي أو خبز التورتيلا على حسب الرغبة.
طريقة تحضير سندوتشات فاهيتا
- نقوم بوضع الزيت في إناء على النار ثم نقوم بوضع البصل المقطع ونقلب لمدة دقائق ثم نقوم بوضع الفلفل المقطع ونقلب مرة اخرى.
- ثم نقوم بوضع صدور الدجاج المقطعة مع الكمون والفلفل المطحون والثوم بودر مع التقليب لمدة ثلاث دقائق ثم نقوم بوضع الماء والملح ويترك على النار لمده عشر دقائق حتى سوى الدجاج.
- بعد ذلك نقوم بوضع المايونيز على خبز التورتيلا أو الخبز الفرنسي ثم نقوم بوضع الخس المقطع ثم نقوم بوضع الدجاج المطبوخ بعدها نضع الجبنة الشيدر المقطعة ونقوم بلف السندوتش إلى الشكل المفضل لديك.
- ثم نقوم بوضع السندوتش على الشواية أو في طاسة على النار ليحمر لون السندوتش ثم يقدم ساخن، ونقوم بعمل باقي الدجاج بنفس الطريقة ويمكن عدم وضع السندوتش على الشواية او في الطاسة على حسب الرغبة وبالهنا والشفا.
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