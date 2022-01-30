رموش الست أو عيون الشهد على طريقة المحلات مرملة وتذوب في الفم

تعد رموش الست من الحلوى اللذيذة التي يعشقها الكبار والصغار، وهي حلوى شرقية لها مذاق رائع وأحياناً تقدم في الأفراح أعياد الميلاد، وتبحث العديد من السيدات عن طريقة عمل رموش الست في المنزل، ولذلك نقدم لكم في هذا المقال طريقة سهلة لعمل رموش الست في المنزل.

طريقة عمل رموش في المنزل

يوجد الكثير من طرق تحضير رموش الست في المنزل بدل القيام بشرائها من خارج المنزل ومن هذه الطرق نقدمها لكم فيما يلي.

من أبرز مكونات رموش الست:

حوالي نصف كوب جوز هند، أكواب دقيق.

كوب سكر، ملعقة فانليا.

وحوالي ٢ كوب من شربات العسل، ذرة ملح.

كما أنه يمكن إضافة نصف كوب زبدة، ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

كوب سميد، ٢ حبة بيض.

طريقة التحضير

أولاً نضع الزبدة والسكر في وعاء ونقلبهم جيداً، ثم نضيف البيض بيضة تلو الأخرى ونستمر في التقليب، بعد ذلك نضع الدقيق والسميد وجوز الهند والملح والبيكنج بودر والفانليا ونقلب جيداً حتى تكون جميع المكونات متماسكة ولينة.

بعد ذلك نقطع العجينة إلى العديد من الأشكال المتنوعة مثل رموش الست ونكرر حتى نفاذ الكمية، ثم نقوم بوضعها في صنية مدهونة زيت بعد ذلك نرس رموش الست بها ثم نقوم بوضعها داخل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تمام النضج وتصل إلى اللون الذهبي.

طريقة عمل شربات العسل