نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الأيس كريم بأي نكهة تحبيها بمقادير سهلة وبسيطة أحلي وألذ من الجاهز في المقال التالي
الأيس كريم من الأشياء الرائعة والمحببة لدي الكثير من الأشخاص ويفضل الكثير تناوله حتى في فصل الشتاء ويفضل الكثير تحضيره داخل المنزل، ولكن يبحث البعض عن طريقة تحضيره بطرق ناجحة وسهلة بدون صعوبات وسوف نتعرف من خلال هذه السطور القادمة على طريقة تحضير الأيس كريم في المنزل باتباع هذه الخطوات الآتية.
الآيس كريم مفضل عند جميع الناس في جميع الفصول وخصوصاً في فصل الصيف حيث يقلل من الشعور بالحر ويزيد شعور الانتعاش، ويوجد الكثير من النكهات للأيس كريم مثل الشوكولاتة والفانيليا والتوت والمانجو والكثير غيرهم، وتبحث النساء عن طريقة سهلة وطبيعية لعمل الآيس كريم في المنزل مثل المحلات وهذا ما سوف نتحدث عنه في المقال التالي.
طريقة تحضير آيس كريم الفانيليا
الآيس كريم مفضل عند الناس بمختلف أعمارهم وخصوصاً يفضل تناوله بكثرة الأطفال، ويمكن تناوله في كل فصول السنة وخصوصاً في فصل الصيف حيث يوجد بكثرة في هذا الفصل لأنه يخفف من الشعور بالحر، وتبحث النساء عن طريقة لعمل الآيس كريم مثل الجاهز بمختلف نكهاته، ومن أشهر الطرق لعمل الآيس كريم بالفانيلا ما يلى:
مكونات عمل الآيس كريم بالفانيلا:
- مقدار كوبان ونصف من السكر.
- عدد ستة أكواب من الحليب كامل الدسم.
- عود واحد من الفانيلا الطازجة.
- صفار ست عشرة حبات من البيض.
- مقدار كوبان من الكريمة الطازجة.
طريقة التحضير:
- نقوم بخلط كل من الحليب ومقدار الكريمة في وعاء كبير الحجم ثم وضع الخليط على النار وتركه حتى يصل لمرحلة الغليان.
- ثم نقوم بإضافة عود الفانيليا وبعد ذلك نقوم بخفق صفار البيض مع كمية السكر داخل إناء آخر باستخدام الشوكة مع الاستمرار في القليب الجيد حتي يمتزج الخليط حيداً ويصبح متجانس.
- ثم نضيف تلت مقدار الخليط السابق إلى صفار البيض مع التقليب باستخدام المضرب اليدوي وبعد ذلك ننزل بخليط البيض إلى وعاء الحليب والكريمة ويقلب الخليط بسرعة بطيئة على نار هادية حتى يصبح ذات قوام كثيف.
- ثم يرفع الخليط من على النار ثم يصفى المزيج بمصفاة ذات فتحات صغيرة ثم نضع المزيج الناتج في وعاء زجاجي جاف ونظيف ثم يدخل الخليط داخل الثلاجة حتى يبرد جيداً.
- وبعد إخراجه من الثلاجة نضع الخليط في ماكينة الآيس كريم وبعد الانتهاء من التحضير يوضع الأيس كريم في علبة بلاستيك محكمة الغلق.
- وندخل الأيس كريم داخل الفريزر ويمطن اضافة مكسرات حسب الرغبة وبهذه الخطوات نكون قد حصلنا على ألذ وأروع آيس كريم.
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