طريقة عمل الأيس كريم بأي نكهة تحبيها بمقادير سهلة وبسيطة أحلي وألذ من الجاهز

الأيس كريم من الأشياء الرائعة والمحببة لدي الكثير من الأشخاص ويفضل الكثير تناوله حتى في فصل الشتاء ويفضل الكثير تحضيره داخل المنزل، ولكن يبحث البعض عن طريقة تحضيره بطرق ناجحة وسهلة بدون صعوبات وسوف نتعرف من خلال هذه السطور القادمة على طريقة تحضير الأيس كريم في المنزل باتباع هذه الخطوات الآتية.

الآيس كريم مفضل عند جميع الناس في جميع الفصول وخصوصاً في فصل الصيف حيث يقلل من الشعور بالحر ويزيد شعور الانتعاش، ويوجد الكثير من النكهات للأيس كريم مثل الشوكولاتة والفانيليا والتوت والمانجو والكثير غيرهم، وتبحث النساء عن طريقة سهلة وطبيعية لعمل الآيس كريم في المنزل مثل المحلات وهذا ما سوف نتحدث عنه في المقال التالي.

طريقة تحضير آيس كريم الفانيليا

الآيس كريم مفضل عند الناس بمختلف أعمارهم وخصوصاً يفضل تناوله بكثرة الأطفال، ويمكن تناوله في كل فصول السنة وخصوصاً في فصل الصيف حيث يوجد بكثرة في هذا الفصل لأنه يخفف من الشعور بالحر، وتبحث النساء عن طريقة لعمل الآيس كريم مثل الجاهز بمختلف نكهاته، ومن أشهر الطرق لعمل الآيس كريم بالفانيلا ما يلى:

مكونات عمل الآيس كريم بالفانيلا:

مقدار كوبان ونصف من السكر.

عدد ستة أكواب من الحليب كامل الدسم.

عود واحد من الفانيلا الطازجة.

صفار ست عشرة حبات من البيض.

مقدار كوبان من الكريمة الطازجة.

طريقة التحضير: