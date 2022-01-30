بكيلو واحد من القشطة اعملي 2 كيلو سمن بلدي في البيت بطعم وقوام احسن من الجاهزة

بكيلو واحد من القشطة اعملي 2 كيلو سمن بلدي، من المكونات الدهنية الهامة والتي تعتبر من أكثر المواد الدهنية الطبيعية سهلة التحضير حيث تعتبر وصفة التحضير لهذا النوع من الدهون الطبيعية من أبرز ما يمكن استعماله للحصول على أفضل نكهة وأعلى مستوى من المذاق الجيد لأشهر الأطعمة والتي تحتاج إلى نكهة السمن الفلاحي الطبيعي، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات التي من الممكن أن تساعد في عمل السمن الفلاحي، كما سنوضح أهم الخطوات التي تساعد في عمل مكون السمن الفلاحي.

طريقة عمل السمن البلدي بكيلو قشطة

من الممكن أن يتم عمل مكون السمن الفلاحي البلدي من خلال الاستعانة بالمكونات التي تساعد في الحصول على أفضل نوع من أنواع السمن الفلاحي، ومن خلال إحضار تلك المكونات نحصل على أفضل الأنواع الطبيعية من السمن والتي تعطي أفضل نكهة لمختلف الأطعمة والأغذية، وبالنسبة للمكونات نتعرف عليها من خلال الآتي من تلك الفقرات، من الممكن أن يتم عمل تلك الوصفة من السمن البلدي من خلال الاستعانة بالمكونات الآتي ذكرها في النقاط القادمة:

كيلو من القشطة البلدي.

وعاء مناسب.

مكعبات من الثلج

طريقة التحضير

من الممكن أن نقوم بالتحضير لتلك الوصفة من السمن الطبيعي وهذا من خلال الاستعانة بالمكونات السابقة حيث يتم وضع مكون القشطة البلدي في وعاء يكون مناسب نقوم فيه بوضع كل الكمية المتوفرة من القشطة البلدي مع المكعبات الثلجية ومن خلال التقليب المستمر لها مع الثلج نحصل على الزبد الفلاحي حيث يتم فصل السوائل التي تتواجد في القشطة، وبعد أن يتم الفصل للسوائل نجد أن الزبد ينفصل مع بروتين الحليب وكل الدهون التي تتواجد في القشطة، ومع تكرار التقليب المستمر نحصل على كرات الزبد والتي يكون من السهل أن يتم تحويلها بشكل سريع إلى مكون السمن البلدي وهذا ما يكون في قدر ملائم حيث أن الزبد تتم تسويته بقدر ملائم ومن ثم نحصل على نوع السمن البلدي المميز حيث تعتبر تلك الوصفة من أهم الوصفات التي تساعد في الحصول على أفضل نوع سمن بلدي.

يعتبر السمن البلدي من أكثر المواد الدهنية التي تحتوي علي الكثير من العناصر والفوائد التي تفيد الجسم، فهناك الكثير من السيدات تبحث عن طريقة عمل السمن البلدي في البيت بمكونات طبيعية لذا قدمنا لكم من خلال الفقرات السابقة طريقة عمل السمن البلدي بالقشطة بكل سهولة وبخطوات سهلة وبسيطة بطعم وقوام احلي من الجاهز.