أعملي الفراخ المحشية باللحمة المفرومة بتوابل وخلطة سرية بطريقة أشهر المطاعم

يوجد العديد من أنواع اللحوم والتي يحبها الكثير من الأشخاص ومن ضمن أنواع اللحوم هي الفراخ أو اللحمة أو السمك وغيرهم العديد ولكن النوع الأكثر إنتشارا وتناولا بين الناس هو الفراخ، حيث أنها تعتبر من أنواع اللحوم التي يمكن إستهلاكها كثيرا من قبل جميع الناس على مستوى العالم فالكل يرغب في تناولها وهذا لأن توجد وصفات أو أصناف كثيرة جدا للفراخ، فيمكن أن نقدم أطباق كثيرة ويكون مكونها الأساسي هو الفراخ.

مكونات الفراخ المحشية باللحمة المفرومة

نصف كيلو من صدور الفراخ المخلية.

ثلاث فصوص من الثوم.

أربع ملاعق كبيرة من البقسماط الناعم.

حبتان كبيرتان من البصل.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

ملعقتان كبيرتان من السمنة أو الزبدة.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكمون.

كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة وبهارات الفراخ.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا والكاري

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم القرفة والزنجبيل.

كمية مناسبة من الزيت للقلي.

طريقة عمل الفراخ المحشية باللحمة المفرومة