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عمر شويل - جدة أعملي الفراخ المحشية باللحمة المفرومة بتوابل وخلطة سرية بطريقة أشهر المطاعم - ثقفني
يوجد العديد من أنواع اللحوم والتي يحبها الكثير من الأشخاص ومن ضمن أنواع اللحوم هي الفراخ أو اللحمة أو السمك وغيرهم العديد ولكن النوع الأكثر إنتشارا وتناولا بين الناس هو الفراخ، حيث أنها تعتبر من أنواع اللحوم التي يمكن إستهلاكها كثيرا من قبل جميع الناس على مستوى العالم فالكل يرغب في تناولها وهذا لأن توجد وصفات أو أصناف كثيرة جدا للفراخ، فيمكن أن نقدم أطباق كثيرة ويكون مكونها الأساسي هو الفراخ.
مكونات الفراخ المحشية باللحمة المفرومة
- نصف كيلو من صدور الفراخ المخلية.
- ثلاث فصوص من الثوم.
- أربع ملاعق كبيرة من البقسماط الناعم.
- حبتان كبيرتان من البصل.
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- ملعقتان كبيرتان من السمنة أو الزبدة.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكمون.
- كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة وبهارات الفراخ.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا والكاري
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم القرفة والزنجبيل.
- كمية مناسبة من الزيت للقلي.
طريقة عمل الفراخ المحشية باللحمة المفرومة
- نقوم أولا بفرم صدور الفراخ ثم نحضر طبق عميق ونضع به الفراخ المفرومة ونضيف إليها بصلة واحدة كبيرة الحجم بشرط أن تكون مفرومة ناعم ثم نضع أربع ملاعق كبيرة الحجم من البقسماط الناعم.
- وبعد ذلك يتم إضافة رشة مناسبة من الملح والفلفل الأسود ونصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ ونضع ربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا والكاري والقرفة والزنجبيل، وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكمون ويتم عجن كل هذه المكونات مع بعضها ونقوم بتغطيتها ونتركها في الثلاجه لحين تجهيز اللحمة.
- وعند تجهيز اللحمة نضع طاسة عميقة على النار ونضع بها ملعقتان كبيرتان من السمنة وعند تسخينها نضع بصلة واحدة كبيرة الحجم ويتم تقطيعها على شكل مكعبات صغيرة الحجم، وقومي بتقليبها ثم نضع اللحمة المفرومة ونستمر في التقليب حيث نضيف رشة من الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة والثوم البودر والبصل البودر.
- ونقوم بتقليبهم مع بعض ونتركهم على النار لمدة عشر دقائق ثم يتم رفع الطاسة وقومي بإخراج الفراخ من الثلاجه ونقوم بتشكيلها على شكل كرات متوسطة الحجم وعند تكوير الفراخ يتم عمل فجوة بها ونضع بها كمية من اللحمة المفرومة ويتم غلقها جيدا.
- وبعد إنتهاء الكمية نضع طاسة عميقة على النار ونضع بها كمية من الزيت وعند تسخينه نحضر طبق ونضع به كمية مناسبة من البقسماط الناعم، ويتم وضع كرات الفراخ في البقسماط ثم نضعها في الزيت ونتركها حتى يصبح لونها ذهبي ويتم إخراجها وتقديمها.
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