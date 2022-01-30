نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دلكة الخميرة السحرية لتفتيح وتبييض وتسمين الوجه ونفخ الخدود ملعقة واحدة ستزيل السواد نهائياً في المقال التالي
تبييض وتفتيح الوجه حلم كل فتاة تعاني من البشرة السمراء وقد توجد العديد من المشاكل التي تتعلق بالبشرة ومن أهم هذه المشاكل هي ظهور البقع الداكنة أو التصبغات ووجود الهالات السوداء والرؤوس السوداء المزعجة، وأحيانا توجد بعض الحروق التي تنتج من التعرض الكثير لأشعة الشمس الضارة التي يكون لها دور كبير جدا في ظهور اللون الداكن أو الأسمر بالوجه، وهذا اللون الذي يجعلها تشعر دائما بالإحراج وقد توجد بعض المشاكل الآخري وهي وجود المسام الواسعة والتي تؤثر على شكل الوجه أو وجود حب الشباب والبثور التي تزعج الكثير من النساء.
فكل هذه المشاكل قد تؤثر تأثير سلبي على نفسية الفتاة فتشعر بالخجل وبالتالي ترغب في عدم خروجها من المنزل حتى تعالج كل هذا، ولكن المشكلة الكبيرة والتي تريد أن تعالجها بشكل نهائي وفي نفس الوقت يكون سريع هي التمتع ببشرة سمراء داكنة اللون فكل فتاة أو إمرأة تعاني من هذا اللون تلجأ إلى إستخدام كل شئ له دور في تبييض الوجه، سواء كانت هذه الأشياء ضارة أو نافعة على صحة البشرة.
مكونات خلطة الخميرة لتبييض الوجه
- ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.
- ملعقتان كبيرتان من الزبادي.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.
- ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل.
طريقة عمل خلطة الخميرة لتبييض الوجه
- نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية ونضيف إليها ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق النشا وملعقتان كبيرتان من الزبادي ثم نقوم بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.
- وبعد ذلك يتم إضافة ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل أو الحليب البودر ثم قومي بخلط جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى يتم الحصول على خليط متجانس مع بعض.
- ونقوم بغسل الوجه بإستخدام الماء البارد ويتم تجفيفه من الماء ثم نضع هذه الخلطة علي البشرة ونتركها حوالي خمسة وعشرون دقيقة تقريبا وبعد هذا الوقت يتم غسل الوجه بإستخدام الماء البارد.
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