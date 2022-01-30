أصنعي عجينة الكريب الأصلية في المنزل بعجينة قطنية ومقادير غير مكلفة بطعم طري ومورق

الكريب من أحلى وألذ المأكولات التي يحب تناولها كل الأشخاص سواء كبار السن أو صغار السن وأن الكريب يعد نوع من أنواع المعجنات أو الفطائر والتي يمكن تجهيزها بعدة طرق مختلفة، حيث أن مكوناته ممكن أن تختلف من طريقة لأخرى فنجد العديد من السيدات يضيفون النشا حتى يكون مقرمش وهش ولكن نجد عدد آخر لا يضيفون النشا، فيرغبون أن يكون الكريب طري فالكريب الطري يقومون بإضافة البيض له أو من الممكن أن نستغني عنه فهو مميز بطعم لذيذ وشهي، ومن الممكن أن نقوم بعمل الكريب حلو أو مالح وذلك يتوقف على حسب الحشوة التي نضعها به ولكن عجينة الكريب تكون واحدة فالإختلاف يكون في الحشوات المختلفة.

مكونات عجينة الكريب

كوب واحد كبير ونصف من الدقيق الأبيض.

رشة من الملح.

كوب واحد كبير ونصف من الحليب السائل.

رشة من السكر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

طريقة عمل عجينة الكريب