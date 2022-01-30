نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصنعي عجينة الكريب الأصلية في المنزل بعجينة قطنية ومقادير غير مكلفة بطعم طري ومورق في المقال التالي
الكريب من أحلى وألذ المأكولات التي يحب تناولها كل الأشخاص سواء كبار السن أو صغار السن وأن الكريب يعد نوع من أنواع المعجنات أو الفطائر والتي يمكن تجهيزها بعدة طرق مختلفة، حيث أن مكوناته ممكن أن تختلف من طريقة لأخرى فنجد العديد من السيدات يضيفون النشا حتى يكون مقرمش وهش ولكن نجد عدد آخر لا يضيفون النشا، فيرغبون أن يكون الكريب طري فالكريب الطري يقومون بإضافة البيض له أو من الممكن أن نستغني عنه فهو مميز بطعم لذيذ وشهي، ومن الممكن أن نقوم بعمل الكريب حلو أو مالح وذلك يتوقف على حسب الحشوة التي نضعها به ولكن عجينة الكريب تكون واحدة فالإختلاف يكون في الحشوات المختلفة.
مكونات عجينة الكريب
- كوب واحد كبير ونصف من الدقيق الأبيض.
- رشة من الملح.
- كوب واحد كبير ونصف من الحليب السائل.
- رشة من السكر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.
طريقة عمل عجينة الكريب
- نقوم بتجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به كوب واحد كبير ونصف من الحليب السائل ثم نضع بيضتان ورشة من الملح ورشة من السكر ونضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق النشا.
- وبعد ذلك يتم تشغيل الخلاط الكهربائي حتى يتم خفق البيض بطريقة جيدة ثم نقوم بوضع كوب واحد كبير ونصف من الدقيق الأبيض وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي أو من الممكن أن نضيف الزبدة ويتم تشغيل الخلاط مرة أخرى.
- ونستمر في الخلط حتى يتم الحصول على خليط ناعم لا يوجد به أي تكتلات ثم نضعه في طبق عميق ونحضر طاسة مسطحة وندهنها بكمية قليلة من الزيت وبشرط أن تكون النار هادئة، وعند تسخين الزيت نضع كمية قليلة من عجينة الكريب لتكون على شكل دائري وسمكها مناسب.
- وعندما يكون لون الكريب ذهبي فاتح يتم إخراجه من الطاسة ووضعهم في طبق وقومي بتجهيز الحشوة المرغوب فيها ونضعها في الكريب ويتم لفه ونضعه في صينية يتم إدخالها في الفرن وعندما يتغير لونه نقوم بإخراجه وتقديمه.
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