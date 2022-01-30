سر فسيخ الشتا المزبد السايح وبمكون واحد بس وبثمن كيلو ها نعمل 3 كيلو

يجب أن نشير في البداية أن الفسيخ يعتبر من الأكلات المصرية الشهرية للغاية، وهي عبارة عن سمك بوري كما يتم تخليله بطريقة معينة وهو يعتبر من الأطباق الرئيسية الذي يمكنكم تناوله بجانب العديد من المشروبات والمقبلات في شم النسيم وفي عيد الفطر ويقدم ايضا مع البصل الأخضر والليمون بالإضافة إلى الخبز البلدي تابعوا معانا طريقة التحضير.

المقادير المطلوبة لتحضير الفسيخ

كيلو ونصف سمك بوري (حجم كبير)

كيلو إلا ربع ملح خشن

1 معلقة كبيرة شطة

قطعة شاش نظيف.

ورق مطبخ (مناديل)

أكياس نايلون.

طريقة تحضير الفسيخ في المنزل