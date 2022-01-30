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عمر شويل - جدة سر فسيخ الشتا المزبد السايح وبمكون واحد بس وبثمن كيلو ها نعمل 3 كيلو - ثقفني
يجب أن نشير في البداية أن الفسيخ يعتبر من الأكلات المصرية الشهرية للغاية، وهي عبارة عن سمك بوري كما يتم تخليله بطريقة معينة وهو يعتبر من الأطباق الرئيسية الذي يمكنكم تناوله بجانب العديد من المشروبات والمقبلات في شم النسيم وفي عيد الفطر ويقدم ايضا مع البصل الأخضر والليمون بالإضافة إلى الخبز البلدي تابعوا معانا طريقة التحضير.
المقادير المطلوبة لتحضير الفسيخ
- كيلو ونصف سمك بوري (حجم كبير)
- كيلو إلا ربع ملح خشن
- 1 معلقة كبيرة شطة
- قطعة شاش نظيف.
- ورق مطبخ (مناديل)
- أكياس نايلون.
طريقة تحضير الفسيخ في المنزل
- في البداية يجب عليكم غسل السمك بالماء عدة مرات حتى يصبح نظيفا وندخل الماء في السمك من الداخل حتى يصبح بيضاء اللون.
- ثم يتم وضع السمك في مصفاة مبطنة بورق المطبخ ويتم التقليب على جميع الجوانب عدة مرات لمدة ليلة كاملة مع ضرورة تغطيته بالشاش.
- يجب أن يتم تغيير ورق المطبخ كل أربع ساعات حتى نضمن جفاف السمك بشكل كامل.
- ثم يتم مسك السمكة من ذيلها ونضع منديل، ونضغط على السمكة من الذيل باتجاه الرأس لضمان خروج أي سوائل.
بعد مرور يومين لضمان جفاف السمك تماما نضغط على السمكة حتى تصبح طرية.
- ثم يتم وضع الملح في وعاء عميق ثم نضيف إليه الشطة ويتم الخلط جيدا ثم يتم فرد أكياس النايلون على السطح ونرش عليهم مقدار ملعقتين كبيرتين من خليط الملح والشطة ثم نضع فوقه السمك .
- نرش باقي كمية خليط السمك ونلفه جيدا بإحكام.
- نضع كمية السمك الملفوف في كيس آخر كبير ونلفه جيدا مع ضرورة إخراج الهواء منه حتى لا يفسد.
ثم يتم وضعه في كيس ثالث ونلفه جيدا
ثم نضع الصينية في مكان مرتفع ويجب أن يكون مكان جاف بعيد عن الشمس.
- كما يجب عليكم التقليب كل يوم على الأقل لمدة ١٥ يوم.
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