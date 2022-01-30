نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على أصوله أعملي المش الفلاحي بمكونات سهلة وسريعة وبطعم لذيذ وملح مظبوط في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجبن الفلاحي أو ما يعرف بأسم المش من أشهى أنواع الجبن كما أنها من الجبن المفضلة علي الأفطار كما تعتبر من مأكولات المميزة لدى المزارعين ، وتشتهر مصر جدا بها . كما أن طريقة عمل الجبن القديمة تأتي من تخميرها في الملح ويصبح لونها مائل للاصفرار وطعمها مالح كما يمكنك عمل الجبن القديم ( المش) في البيت

طريقة عمل الجبن القديم (المش)

عمل الجبن القديم

المكونات:

1 كيلو جبنة قريش

3/4 كوب من الملح

كوب مورتة وهي ما يتبقى من صنع السمن في المنزل

كمية مناسبة من ورق الغار

4 من الفلفل حار

1/2 ملعقة بابريكا

ملعقة شطة

4 كوب مصل الحليب

2 ملعقة من الحلبة الحصى

طريقة تحضير الجبن القديم:

في وعاء نقوم بضغط الجبنة القريش وفي وعاء أخر نقوم بوضع الحليب والبابريكا والمورتة والشطة والملح وورق الغار ونقلبهم سويا . ونقوم بإحضار برطمان زجاجي نقوم بوضع الجبنة القريش بداخله أولا ثم نقوم بسكب مكونات المورتة عليها ثم نقوم بوضع الحلبة وعليهم قليل من الماء لتخفيف من ملوحة خليط الجبن . ثم نقوم بغلق البرطمان بأحكام مدة 6 شهور عن طريق ورق الفويل .

عمل المش الفلاحي

المكونات:

1 كيلو من الجبن القريش

1 كوب من الحليب تم غليه مسبقا

كوب ملح

1 ملعقة شطة

2 قرن من الفلفل الحار

قشور من البرتقال

2 ملعقة عسل أسود

2 ملعقة خميرة المش

ملعقة زيت

ملعقة طحينة

طريقة تحضير المش:

نقوم بوضع الجبن القريش في وعاء ثم عليه نصف كوب الملح مع التقليب الجيد . ثم نتركه مدة 5 ساعات حتي يتصفى سائل الجبن ثم بعد ذالك نقوم بوضع الجبن والشطة والفلفل الحار والحليب وقشور البرتقال وماتبقى من الملح في برطمان زجاجي مع الرج الجيد حتى تختلط المكونات جيدا ويخزن الخليط مدة 5 يوم مع التذكرة برج الخليط بالبرطمان كل حين وأخر

عمل سلطة المش بالطماطم

المكونات:

عدد بصلة واحدة تم تقطيعها مكعبات

عدد حبة طماطم واحدة تم تقطيعها مكعبات

نصف كوب من جبن الموزريلا المبشور

نصف كوب مرتديلا تم تقطيعها سابقا

3 ملعقة من المش

3 ملعقة زيت زيتون

طريقة تحضير سلطة المش:

نقوم بوضع البصل المقطع والطماطم المقطع و الجبنة الموزريلا والمورتديلا المقطعة في إناء ونقوم بخلط المكونات معا مع إضافة جبن المش وعليهم زيت مع التقليب ونقوم بتقديمه مع الخبز الساخن وبالهنا.