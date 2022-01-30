لن تصدقي معجزة ملعقة الفازلين والقهوة عند وصعه على الوجه ستجعلك ملكة جمال وأصغر سناً مهما كان عمرك

في بعض الأوقات تظهر التجاعيد على الوجه بداية من عمر الثلاثين والسبب في ذلك هو عدم إفراز البشرة إلى الكولاجين بشكل كامل بسبب التقدم في العمر، وتعتبر خلطة الفازلين والقهوة من أهم الخلطات التي أثبتت فعاليتها في الحصول على وجه أبيض ومشرق خالي من التجاعيد تابعي المقال للتعرف على التفاصيل.

خلطة الفازلين والقهوة لتبييض الوجه وشد التجاعيد

المكونات:

2 ملعقة من الفازلين.

ملعقة من النشا.

ملعقة من القهوة.

ملعقة من زيت لبان الذكر.

طريقة التحضير والاستخدام:

نضع الفازلين في وعاء ونرفعه على نار منخفضة حتى يذوب ثم تضاف القهوة ونقلب بشكل مستمر يوضع جانبا. ثم تضاف النشا مع زيت لبان الذكر ونقلب جيدا للحصول على قوام كريمي متماسك وبعد ذلك نحفظه في عبوة نظيفة ومحكمة الغلق. نضع الكريم في الثلاجة وقبل الذهاب للنوم نقوم بوضعه على البشرة مع التدليك نستمر على هذه الخلطة لمدة أسبوع واحد وسوف تلاحظي الفرق بنفسك.

تبييض الوجه بمكونات طبيعية

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة قهوة مطحونة.

ملعقة من العسل.

طريقة التحضير والاستخدام:

في بولة صغيرة نخلط المكونات السابقة مع بعض جيدا ثم نغسل الوجه بالماء والغسول المناسب لنوع البشرة. نضع الخليط على الوجه والرقبة مع التدليك لمدة 10 دقائق ثم يترك لمدة 20 دقيقة بعد ذلك يغسل بالماء البارد. يساعد الزبادي في التخلص من التجاعيد لاحتوائه على مضادات أكسدة طبيعية أما العسل يرطب البشرة ويعقمها. القهوة تقوم بتبييض الوجه وتجعله أكثر نعومة ونضارة تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا لحين الحصول على النتيجة المطلوبة.

خلطات طبيعية لتبييض الوجه وشد التجاعيد

المكونات:

ملعقة كبيرة زبدة الشيا.

ملعقة من زيت اللوز.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

قطرات من زيت اللافندر.

ملعقة صغيرة من القهوة المطحونة.

طريقة التحضير والاستخدام: