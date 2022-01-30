زي كفتة الحاتي طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم بتتبيلة سرية وطعم لذيذ

الكفتة المشوية على الفحم من الأكلات التي يحبها الجميع وتعد من الوجبات السريعة وتقدم مع مجموعة متنوعة من السلطات وعيش بلدي وخيار مخلل، والكثير منا يقوم بشرائها جاهزة من المحلات ولكن لا نضمن جودتها والآن يمكنك عملها في البيت بكل سهولة بطريقة بسيطة وبأقل تكلفة تابعي المقال للتعرف على المقادير المضبوطة.

طريقة عمل كفتة على الفحم

المكونات:

كيلو لحمة مفرومة.

3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم وطازج.

بصلة كبيرة مفرومة ناعمة.

ملعقة كبيرة نعناع مفروم طازج.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

ملح وفلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة قرنفل مطحون.

رشة من جوزة الطيب.

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة.

نصف ملعقة ثوم بودرة.

رشة من القرفة المطحونة.

طريقة التحضير:

بولة كبيرة نضع بها اللحمة المفرومة مع البقدونس والبهارات وأيضا النعناع المفروم يجعل لها مذاق مختلف نقلب المكونات جيدا. نترك التتبيلة في الثلاجة لمدة ساعة ثم نقوم بتحضير الشواية ونسخن الفحم جيدا ونشكل الكفتة على الأسياخ ويمكن استخدام الزيت لدهن اليد. قبل تشكيل أصابع الكفتة ترص الأسياخ بجانب بعض مع التقليب من وقت لأخر حتى تنضج جيدا ثم توضع في طبق التقديم وعلى الوجة رشة من البقدونس.

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن

المكونات:

نصف كيلو لحمة مفرومة.

ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة مطحونة.

ملح وفلفل أسود.

رشة حبهان مطحون.

ملعقة من البابريكا.

حبة من الطماطم مبشورة ومعصورة.

بصلة مبشورة.

ملعقة من البقدونس المفروم.

طريقة التحضير: