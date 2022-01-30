أسرار التجار لتخزين الكرنب من السنة للسنة من غير ما يجلد أو يتهري منك تان

تخزين الكرنب، من الممكن أن يتم التخزين وبشكل جيد لورق الكرنب وهذا ما يكون من خلال عدة طرق، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي من خلالها يكون من السهل على ربة المنزل أن تقوم بالتخزين وفي منتهى السرعة للكرنب، ومن المكن أن تتم طريقة التخزين من خلال التفريز، وفيما يأتي المزيد من التفاصيل عن الطريقة الصحية والتي من الممكن أن يتم الاعتماد عليها للاحتفاظ التام بالكرنب طيلة عام كامل واستخدمه بشكل عادي وكأنه طازج وبالأخص بالمواسم التي قد لا تتوفر فيها أوراق الكرنب بالأسواق.

تخزين الكرنب من السنة للسنة

تعتبر الأكلة من المحاشي المشكلة للخضار الورقي وبالأخص ورق الكرنب من بين أشهر الأكلات والتي من الممكن أن يعتمد عليها كطبق من الأطباق الشعبية وأشهر المأكولات المطلوبة من ربة المنزل وهذا ما يكون بشكل مستمر، لذا ربة المنزل دائمة البحث عن أفضل الطرق لتخزين الورق وأهمها تلك الطريقة المقبلة:

طريقة تخزين الكرنب بدون ما يجلد

من أهم الخطوات التي من الممكن لكل ربة بيت أن تتبعها لحفظ سريع وسليم وفي نفس حفظ صحي لهذا النوع من الخضار ما يأتي في النقاط القادمة:

أحضري كمية الكرنب المطلوب تخزينها.

نضع الكرنبة على الفلانشة الخاصة بالتقطيع للخضار.

تتم الإزالة لرأس الكرنبة تماما.

يقطع الورق مربعات باستعمال السكين.

الحصول على الورق مربعات وتناسق الحجم.

نبدأ في خطوة والتي من الضروري ألا تكون درجة السلق للكرنب كبيرة فقط على ربة المنزل أن تقوم بإحضار قدر به كمية ملائمة من المياه المغلية مع القليل من الكمون المطحون ويتم السلق للكرنب ما لا يكون أكثر من خمس دقائق.

السلق لا يكون لدرجة كبيرة، فقط يكون مجرد أن نكسب الورق طراوة جيدة نستطيع بعدها أن نقوم بوضع في كيس مناسب.

الكيس لا بد من إحكام غلقه تماما، وهذا ليتيسر وضع الكيس بداخل الفريزر مع ضرورة تفريغ الكيس قبل إغلاقه من الهواء حتى تكون صلاحية الورق لفترة أطول، وحال الحاجة للورق يتم إخراجه ليتخلص من الثلج ويستعمل الورق بعدها بشكل عادي.

فوائد تناول الكرنب

يعتبر الكرنب من الخضروات التي تحتوي علي الكثير من الألياف والفيتامينات كما أنه يحتوي علي كثير من الفيتامينات مثل فيتامين سي وفيتامين ك والكثير من الفيتامينات الاخري، من الأفضل اختيار الكرنب ذو الاوراق النضرة وتجنبي بعض من التي تحتوي علي اوراق غامقة كما أنه يجب أن يكون راس الملفوف متماسك