مكون سري رهيب ضعيه على البطاطس هتبقي مقرمشة ولذيذة ومش هتشرب زيت نهائيا

البطاطس المقرمش هي تقريبا أفضل الوجبات التي يفضل الأطفال تناولها سواء من خلال شراء هذه البطاطس من الخارج أو عندما تقوم الأمهات بإعدادها في المنزل ولكن كما نعلم فإن البطاطس المقرمشة تمتص كمية كبيرة من الزيوت لذلك ‏تكون ضارة لجسم الإنسان ويكون من ‏الصعب تناولها ‏بكميات كبيرة ولكن بالطبع يحب الأطفال تناولها لذلك لابد من الوصول إلى حل يساعد على التخلص من هذه الأضرار التي تحدث بسبب البطاطس لذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن ‏طريقة يمكن من خلالها ‏إعداد البطاطس المقرمش في المنزل باستخدام كمية قليلة من الزيوت.

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مكونات قلى البطاطس المقرمش بدون زيوت

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فيما يلي سنتحدث عن العديد من المكونات التي يمكننا الحصول عليها من خلال استخدام كمية كبيرة من البطاطس دون أن أضيف عليها الكثير من الزيت:

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نحتاج إلى ثلاث حبات من البطاطس الكبيرة.

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‏ ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة من الزعتر.

ملعقة من زيت الزيتون.

يمكن اضافة أي طلب الآخرة نرغب بها.

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طريقة إعداد البطاطس المقرمشة بدون زيوت

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سنتحدث فيما يلي عن طريقة إعداد هذه البطاطس المقرمشة و الخطوات التي نحتاج إليها هي:

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نقوم بتقطيع حبات البطاطس إلى شرائح متوسطة الحجم.

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‏ بعد ذلك نغسل البطاطس جيدا ونضيف لها بعض الملح والفلفل الاسود أثناء الغسيل.

نضع البطاطس قليلًا حتى تجف.

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‏ بعد ذلك نحضر صينية كبيرة نضع فيها بعض اوراق الزبدة بعد ذلك نقوم بترتيب البطاطس داخل هذه الصينية ونضيف عليها من الأعلى التوابل التي نرغب بها الثوم البودرة والبصل البودرة والفلفل الاسود

بعد ذلك نضع عليها من الأعلى ملعقة من زيت الزيتون وملعقة من الزعتر ونضعها في الفرن حتى تصبح مقرمشة.

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‏ بهذه الطريقة يمكننا الحصول على البطاطس المقرمشة وحتى لا تستغرق البطاطس وقتا طويلا اثنا وضعها داخل الفرن يمكن وضع البطاطس داخل قدر من الماء قبل هذه الخطوة حتى تغلي البطاطس داخل الماء ويكون من السهل تسويه البطاطس بهذه الطريقة.

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‏ بعد ذلك تكون البطاطس جاهزة للتقديم مع باقي المكونات الأخرى.

البطاطس المقلية من أكثر الاكلات التي يحبها الاطفال يمكن عمل البطاطس المقرمشة بدون زيت نهائي باستخدام مكون سري رهيب ذكرناه في المقال وقد وضحنا طريقة عمل البطاطس مثل المطاعم الشهير وحتس تحصلين على بطاطس اصابع مقرمشة يمكنك عمل البطاطس بهذه الطريقة تجعله مقرمش ولذيذ باستخدام هذا المكون السري المذكورة في المقال وهو إضافة ملعقة نشا