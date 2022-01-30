بكوب زبادي طريقة عمل البسبوسة بالزبادي والبسبوسة السادة مثل محلات الحلوى في المنزل

البسبوسة هي واحدة من الحلويات الشرقية المهمة والمشهورة في البيوت المصرية وواحدة من الأطعمة الشهية التي نحبها جميعًا. غالبًا ما تتساءل الأمهات ، “لماذا لا تكون البسبوسة مثل التي تباع في المتجر؟” يمكن أن يكون الأمر بسيطًا مثل الانتباه إلى التفاصيل. كما لا تصدق أي وصفة تتضمن إضافة مسحوق الخبز (الباكينج بودر) إلى السميد، أن إضافة حلي البسبوسة ساخن جدًا عندما تخرج من الفرن. سنقوم بشرح التفاصيل الأخرى في هذا المقال.

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي في وعاء معجنات ، نمزج 1 كوب سميد ، 1 كوب سكر ، 1 كوب زبادي ، 1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر و 3 ملاعق كبيرة زبدة حتى تمتزج جيداً ويصبح الخليط كريمي ، في صينية الفرن نسكب يُمزج المزيج ويُترك لمدة 30 دقيقة ، ثم نقوم بتشغيل الفرن حتى يسخن ، ثم نضع صينية البسبوسة في الفرن لمدة 40 دقيقة ، ثم نخرجها من الفرن ، ونسكب القطر ، ثم نقطع البسبوسة ، ونضع الصينية في الفرن مرة أخرى خمس دقائق ، ثم نخرجها ونقدمها

طريقة عمل البسبوسة الأصلية

المقادير:

ثلاث أكواب من سميد البسبوسة

ثلاث ملاعق من جوز الهند

كوب إلا ربع سمنة

كوب إلا ربع لبن

نصف كوب شربات ثقيل

كوب إلا ربع من السكر

ملعقة طحينه واحده

مكونات الشربات:

كوب و1/4 من السكر

كوب و1/4 من الماء

نصف ليمونه

طريقة الإعداد:

في إناء خاص بالعجن أخلطي كلا من ثلاث أكواب السميد وجوز الهند سويا حتي يختلطوا. قومي بدهن صينية خاصة الفرن سمنة وطحينه ومقاسها متوسط. ثم قومي بخلط كلا من السمن الدافئ واللبن والسكر والشربات مع التقليب حتى تمام ذوبان السكر ثم قومي بسكب الخليط الجاف جوز الهند والسميد، علي الخليط السائل مع التقليب حتي يتجانس القوام ثم قومي بسكب خليط البسبوسة الذي صنعناه للتو في صينية الفرن حتي يتساوى سطح الصنية ثم نقوم بإدخال الصنية إلي الفرن الساخن بدرجة حرارة ثم نقوم بمراقبة البسبوسة حتي يتغير لونها للذهبي

طريقة عمل الشربات: