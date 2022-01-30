طريقة تحضير السمبوسة الشهية مقرمشه و لذيذه و مكونات بسيطه و فى دقايق تحضريها

توجد كثير من الأكلات الجانبية التي يتم وضعها بجانب الأطباق الرئيسة ومن هذه الأطباق الجانبية السمبوسة فهي سهلة في التحضير يتم حشوها على حسب الرغبة سواء كان بمفروم اللحم أو من خلال الجبن اللذيذة وسوف نوضح طريقة عملها من خلل هذا المقال.

مكونات عمل السمبوسة

تتكون السمبوسة من مكونات سهلة فهي تشبة في طريقة عملها للجلاش ولكن تختلف طريقة لفتها فهي يتم لفها على شكل مثلث وسوف نوضح أهم مكوناتها من خلال النقاط التالية:

علبة من شرائح السمبوسة.

كوب جبنة موزاريلا.

نصف كوب جبنة فيتا وشيدر.

٢ فص ثوم مهروس.

نصف بصلة مفرومة.

٣ ملاعقة كزبرة خضرة مفرومة.

٤ملاعق زبدة كبيرة سائلة.

ربع كوب ماء.

طريقة تحضير السمبوسة

نحضر السمبوسة ونقوم بلفها على شكل مثلث حيث نحضر الشريحة الواحدة ونثنيها على شكل مثلث ثم ثنيها مرة أخرى لتصبح على شكل جيب.

نحضر وعاء ونضع به مكونات الحشو من الجبنة الكريمي وشيدر والموازريلا والثوم والحليب والكزبرة والبصل ونخلطهم جيدا ونضعهم جانبا.

نحضر السمبوسة ونقوم بحشوها بواسطة ملعقة صغيرة.

نقوم بثني طرف السمبوسة على الحشو.

نغلق طرف السمبوسة بواسطة الفرشاة والماء.

نحضر مقلاة ونضع بها زيت غزير ثم نقوم بقليها.

وعندما يصبح لونها ذهبيا نخرجها على مناديل مطبخ ونقدمها بجانب الوجبات الرئيسية وبالهناء والشفاء.

يمكن أن نغير الحشو حسب الرغبة حيث يمكن نضع مفروم اللحم المعصج أو مفروم الفراخ المتبل.

طريقة تحضير السمبوسك

تكون من الأطباق الجانبية التي توضع على السفرة.

تعطي مظهرا جماليا على السفرة وذلك للونها الشهي الجذاب.

يمكن أن تعمل منها سمبوسة محلاه ويتم حشوها بالمكسرات وجوز الهند.

تعمل في العزائم ورمضان والولائم الكبيرة.

إلى جانب الطبق الرئيسي هناك العديد من الأطباق الجانبية فهذه السمبوسة سواء كانت لحم مفروم أو جبن لذيذ سهلة التحضير ويمكن حشوها حسب الرغبة و قد شرحنا كيف تعمل السويسرول في هذا المقال.