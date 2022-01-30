نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون تعب.. طريقة تقشير الثوم في أقل من 10 ثواني هتقشري7 كيلو بسهولة شديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقشير الثوم بسرعة الصاروخ من أهم ما تبحث عنه مختلف السيدات التي من الممكن أن يتم من خللها الحصول على أكبر قدر من الثوم مقشر وجاهز تماما على الاستعمال حيث أنه من السهل الحصول على كميات كبيرة مقشرة من فصوص الثوم وهذا من خلال طرق بسيطة يتم الاعتماد عليها للحصول على الثوم مقشر سريعا وفي أقل وقت ممكن، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الطرق التي من خلالها يكون من السهل على كل ربة بيت أن تحصل على الثوم جاهز بشكل فوري على الاستعمال.

تقشير الثوم بسرعة الصاروخ

تقشير الثوم بسرعة بخطوات بسبطة جدا تيسر عليكِ إدخال مكون الثوم في الوصفات من دون أن يستهلك تقشيره فترة طويلة، والعديد من الطرق تعد منجزة وسريعة جدا للحصول على الثوم خالي من أي قشور، ومن خلال ما يأتي نوضح أهم الطرق التي من الممكن عن طريقها التقشير وبسرعة للثوم.

طريقة تقشير الثوم بالماء

من الممكن أن يتم استعمال الماء بشكل كبير للحصول على الثوم خالي تماما من أي تواجد للقشور، حيث أن نبات الثوم من أهم المكونات التي تدخل في الكثير من المأكولات بالمطبخ الشرقي، ومن خلال الاستعمال للماء من اليسير بعد ذلك أن تنزلق قشور الثوم حيث يتم نقع فصوص الثوم في المياه بعد أن يتم تفكيك الثوم تماما والنقع يكون لخمس دقائق ومن ثم يتم تقشير الثوم وبمنتهى السهولة، وتعد تلك الطريقة من أهم الطرق المتاحة أمام مختلف ربات البيوت للتقشير السريع للثوم، ومن الممكن أن يتم النقع بالماء الساخن، أو البارد.

تقشير الثوم بسرعة باستعمال كيس بلاستيك

بالإمكان استعمال أي نوع من أكياس البلاستيك المنزلية والتي تستعمل في التفريز للأطعمة، ونضع فصوص الثوم في الكيس مع الطرق الخفيف على الثوم وهذا بعد أن يتم غلق الكيس ومن ثم يتم استعمال الثوم حيث يسهل انتزاع القشور وبكل سهولة من خلال التقشير اليدوي والذي يكون بمنتهى السهولة فور إتمام خطوة الكيس والطرق عليه.

تقشير الثوم من أكثر الأشياء الصعبة التي تواجه الأمهات ويمكن عمل الثوم وتقشيرة في ثواني باستعمال الماء المغلي أو استعمال البرطمان وتعتبر طريقة الماء المغلي من أسهل الطرق المستخدمه للحصول على ثوم في وقت قليل استمدمي فصوص الثوم وقومي بفرك القصوي مع الماء المغلي بسهوله تسطيعين تقشيرها بدون وجود تعب أو مجهود كبير