نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسباب الضباب الدماغي وعلاقته بمرضى فيروس كورونا وكيفية التعافي منه في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضباب الدماغي وعلاقته بفيروس كورونا من أكثر الموضوعات البحثية التي شغلت رواد التواصل الاجتماعي في الفترة الاخيرة، خاصة بعد أن ظهرت أعراضه بشدة على مرضى كوفيد-19 فمن أكثر المعاناة التي يتأثر بها مرضى فيروس كورونا هو صعوبة التركيز والتفكير بوضوح بعد الإصابة وبعد التعافي بفترة مما دفع طاقم من العلماء في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو لعمل دراسة بحثية عن علاقة ضباب الدماغ Brain Fog بمرضى كورونا وكيفية التعافي منه بعد الإصابة وطرق الوقاية من الإصابه به.

تعريف الضباب الدماغي

الضباب الدماغي هو واحد من الاضطرابات الذهنية المؤثرة عى تفكير وإدراك الإنسان خاصة في ممارسة الأنشطة اليومية، وهو عبارة عن ذهن مشوش وغير صافي وكأن الإنسان يغرق في ضباب إضافة إلى بعض التغيرات الفسيولوجية المصاحبة لتلك الحالة مع العلم أن الضباب الدماغي ليس له مده محددة ولكن متغيرة من شخص لآخر.

أسباب ضباب الدماغ Brain Fog

وعن أسباب ضباب الدماغ فهي مرتبطة ببعض الحالات النفسية كذلك بعض الأمراض العضوية وأيضًا التغيرات الهرمونية ومن أبرز أسباب ضباب الدماغ Brain Fog الأسباب التالية:

الحمل وهو واحد من أبرز أسباب الإصابة بالتفكير الضبابي لما يحدثه من تغيرات هرمونية في جسد الحامل من انتاج لهرمون الإستروجين والبروجيسترون لمساعدة الجسم في تكوين غذاء صحي للجنين. انقطاع الدورة الشهرية والذي يسبب انخفاض في هرمون الإستروجين من الدم، وهو ما يحدث إضطرابات ذهنية منها كثرة النسيان والضباب الدماغي. الضغوطات النفسية تعد من العوامل المؤثرة بشده في ظهور حالة الضباب الدماغي لما لها من تغيير في الحالة الذهنية عن طريق ارتفاع هرمون الكورتيزول الذي يعمل على تشتت الذهن وأيضًا حدوث متلازمة التعب المزمن نتيجة الإجهاد الذهني المستمر مما يؤدي لصعوبة التفكير والتذكر. نقص فيتامين ب 12 الذي يؤدي للنسيان المستمر والإرهاق. مرض السكري من أسباب الاصابه بضباب الدماغ حيث اضطراب مستويات السكر بالدم تؤدي للنسيان. فقر الدم الأنيميا مرض ألزهايمر من أسباب إصابة الإنسان بضباب الدماغ حيث يؤثر المرض بشكل مباشر على فقدان الذاكرة والتشوش بسبب الإضطرابات الذهنية المصاحبة للمرض. الإصابة بكوفيد-19 فيروس كورونا تؤدي إلى خلل في السائل الشوكي للشخص المصاب بالفيروس، فمرض كورونا مثله مثل أي مرض يؤثر على الدماغ بشكل مباشر بل وتأثيره على الدماغ قريب من مرض ألزهايمر.

أعراض الضباب الدماغي

كذلك فالإصابة بالضباب الدماغي ينتج عنه العديد من الأعراض نذكر منها التالي:

أولًا الشعور المباشر بالتشوش والإضطراب.

كذلك حدوث مشاكل مع الذاكرة والتركيز والنسيان.

أيضًا حالة انعدام صفاء الذهن.

كذلك مواجهة صعوبة في أداء الأنشطة المعتمدة على المهارات الذهنية.

في النهاية حدوث صعوبة في تجميع الأفكار بشكل واضح.

علاج التفكير الضبابي Brain Fog

في الختام وجب التنويه أن الضباب الدماغي ليس مرض كما ذكرنا سابقًا وانما هو حالة اضطراب يرافق أمراض متعددة، لذا لعلاج التفكير الضبابي لابد من تحديد السبب الأساسي وعلاجه، كذلك فليس له مدة محددة للتعافي فكل حالة له تأثير عليها على حدى، لكن هناك العديد من النصائح يتم من خلالها العلاج بشكل عام منها: