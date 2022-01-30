مش دايما بنهتم بالعناية بضوافرنا الا لو لاحظنا انها ضعيفة وبتتكسر, بتتقشر, او لونها شاحب ، ولكن العناية بالاظافر مهم جدا لانها مراية صحتنا ، الاظافر جزء مهم من جسمنا وبتحتاج عناية ، اكيد مش بنفس القدر للعناية ببشرتنا او شعرنا ولكن على الاقل يبقى اقل بحاجة بسيطة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشوف مع بعض 10 علاجات منزلية لعلاج تقشير الاظافر بمكونات بسيطة من مطبخك وهتلاحظي النتايج خلال وقت قصير.
اسباب مشكلة تقشير الاظافر:
الضوافر بتبقى متغطية بطبقة كيراتين واقية شبه الطبقات اللي موجودة على الشعر والبشرة ، والطبقة دي بتكون ليفية بتحمي طبقات الضوفر السفلية وده بيحافظ على ضوافرك وبيخليها قوية ، ولما يبقى في اسباب خارجية وداخلية تضر بالطبقة العليا ، هتبدأ الضوافر تتقشر وتنقسم.
واحدة من الاسباب الداخلية لتقشير الاظافر هو نقص المعادن والفيتامينات ، لما يكون في نقص في الحديد هيحصل تقشر الاظافر ، اما الاسباب الخارجية في اكتر من سبب.
الاسباب الشائعة لتقشر الاظافر:
– القيام بالاعمال المنزلية من غير جوانتي.
– غسل الايدين كتير زيادة عن اللزوم.
– استخدامات منتجات كيميائية على الاظافر زي مزيل المانيكير والمانيكير.
– تلميع او برد الاظافر في الاتجاه الغلط.
علاجات منزلية لعلاج تقشير الاظافر:
1- الزيوت العطرية:
الزيوت العطرية او الاساسية بتساعد على تغذية الضوافر الهشة والباهتة ، والخصائص المضادة للالتهابات والمواد المغذية الموجودة فيها بتساعد على تقوية الضوافر ، وافضل وقت لاستخدام الوصفة قبل النوم.
المكونات:
– 15 نقطة من زيت اللافندر.
– 10 نقط من زيت الليمون.
– 4 نقط من زيت المر (اللبان الدكر).
– 1 معلقة كبيرة من زيت اللوز.
– 1 معلقة كبيرة من زيت الجوجوبا.
الطريقة:
اخلطي كل الزيوت مع بعض في ازازة ، حطي من 3 – 4 نقط على ضوافرك واعملي لهم مساج لمدة 5 دقايق ، وسيبيه على ضوافرك طول الليل ، استخدميه يوميا.
2- ملح البحر:
لو لاحظتي ان ضوافرك جفت قبل ما تتقشر ، ده بسبب نقص الماية ، وملح البحر بيتكون من معادن مغذية ، وملح البحر بيساعد على ترطيب الضوافر وهيخليها صحية وبتلمع بشكل طبيعي.
المكونات:
– ½ كوباية ماية فاترة.
– 1 معلقة صغيرة ملح.
– 1 معلقة صغيرة صودا الخبز.
– 1 معلقة صغيرة عصير ليمون.
الطريقة:
في بولة حطي الماية الفاترة وضيفي عليها الملح وصودا الخبز ، وبعدها ضيفي عصير الليمون وقلبي المكونات كلها مع بعض ، سيبي المكونات مع بعض 5 دقايق قبل الاستخدام ، بعدها انقعي ضوافرك في الخليط لمدة 10 دقايق ، بعدها افركي ضوافرك بفرشة ناعمة ، في الاخر اشطفي ضوافرك بالماية.
اسخدمي الوصفة مرتين في الاسبوع.
3- عصير الليمون:
المكون الاكتر شيوعا في الليمون هو فيتامين سي ، اللي بيساعد على تقوية الاظافر ، الليمون علاج طبيعي لضوافرك هيخليها صحية وبتلمع وتتوقف عن التقشر.
المكونات:
– 1 معلقة صغيرة عصير ليمون.
– 1 معلقة كبيرة زيت زيتون.
الطريقة:
سخني زيت الزيتون لمدة ثواني ، وبعدها ضيفي عصير الليمون على الزيت وهو دافي ، وسيبي المكونات تمتزج كويس مع بعض لمدة دقايق ، ادهني ضوافرك بالخليط واعملي لهم مساج ، سيبيه لمدة 30 دقيقة وبعدها اغسليه بصابون لطيف ، بعدها نشفي ضوافرك وادهني زيت على الجلد اللي حوالين الضوافر او مرطب.
كرري الوصفة من 3 – 4 مرات في الاسبوع.
4- خل التفاح:
لو ضوافرك اكتر تعرض للبكتيريا ، فانتي محتاجة لتنضيفها كويس ، واكتر مكون مفيد ممكن تستخدميه هو خل التفاح لانه حامضي بشكل طبيعي وبيقضي على البكتيريا تماما ، وبيحمي الضوافر من البكتيريا والالتهابات الفطرية لاحتوائة على خصائص مضادة للبكتيريا.
المكونات:
– ½ كوباية من خل التفاح.
– 1 كوباية ماية.
الطريقة:
اخلطي الماية مع خل التفاح ، انقعي ضوافرك في الماية دي لمدة 10 – 15 دقيقة ، بعدها نشفيها وحطي مرطب خفيف على ايدك وضوافرك.
كرري الوصفة مرتين في الاسبوع.
5- عسل النحل:
عسل النحل يعتبر مرطب طبيعي ، بيساعد على تقوية الضوافر الضعيفة ، وبيساعد على تنعيم الضوافر المتقشرة وبيعالجها ، والوصفة دي كمان تعتبر منظف للضوافر لان العسل بيحتوي على مضادات للبكتيريا ، وبالتالي بيحمي الضوافر من الالتهابات البكتيرية.
المكونات:
– 2 معلقة صغيرة عسل.
– عصير ليمونة.
الطريقة:
اخلطي المكونات مع بعض ، ادهني الخليط على الضوافر ، اعملي لهم مساج من 2 – 3 دقيقة وسيبيها كام دقيقة كمان ، بعدها اغسليها بالماية ونشفيها وادهنيها كريم مرطب او اي نوع زيت طبيعي لترطيب الضوافر.
كرري الوصفة 3 مرات في الاسبوع.
6- زيت الثوم:
الثوم بيحتوي على خصائص مضادة للفطريات والالتهابات ، وبيحافظ على ضوافرك بعيد عن العدوى ، وزيت اللوز وزيت الزيتون في الوصفة بيساعدوا على زيادة تجديد الضوافر.
المكونات:
– 8 فصوص ثوم.
– ½ كوباية زيت زيتون.
– ¼ كوباية زيت لوز.
الطريقة:
اهرسي الثوم واخلطي معاه زيت الزيتون وزيت اللوز ، اخلطيهم كويس مع بعض وسيبي الخليط من 2 – 3 ايام في مكان جاف وضلمة ، صفي الخليط واحفظي الزيت في ازازة او برطمان ، ادهني ضوافرك بالزيت قبل النوم كل يوم.
7- زيت الزيتون:
زيت الزيتون يعتبر مرطب طبيعي مش بس للبشرة كمان للضوافر ، تقدري تستخدميه للتخلص من التقشير ، وفيتامين E الموجود في زيت الزيتون بيحافظ على ضوافرك قوية وبتلمع ، كمان بيحسن الدورة الدموية وده بينتج عنه ضوافر صحية اكتر.
المكونات:
2 معلقة كبيرة زيت زيتون.
الطريقة:
سخني الزيت لحد ما يبقى دافي ، ادهني الزيت على ضوافرك واعملي لهم مساج لمدة دقيقتين ، سيبيه على ضوافرك طول الليل.
كرري الوصفة كل يوم.
8- عصير الطماطم:
عصير الطماطم مهديء وعلاج طبيعي لتقشير الضوافر ، وتعتبر دوا طبيعي للاظافر الضعيفة ، الطماطم بتحتوي على البيوتين اللي بتحافظ على ضوافرك قوية وبتلمع ، وبتساعد كمان على ترطيب الضوافر.
المكونات:
– 1 معلقة كبيرة عصير طماطم.
– 3 – 4 معالق كبيرة زيت زيتون.
الطريقة:
اخلطي المكونات مع بعض وادهني ضوافرك بالخليط ، اعملي لهم مساج لمدة 5 – 10 دقايق ، وسيبي الخليط لمدة 20 – 25 دقيقة كمان وبعدها اغسليهم بالماية.
كرري الوصفة من 4 – 5 مرات في الاسبوع.
9- قشر البيض:
قشر البيض بيحتوي على البروتينات وعلى معادن صحية زي الكالسيوم والبوتاسيوم اللازمة لصحة الضوافر ، وكل المكونات الباقية في الوصفة بتساعد على تغذية الضوافر وبتعالج التقشير.
المكونات:
– قشر بيضة.
– 3 حبات لوز.
– 1 معلقة كبيرة من بذور الكتان.
– 1 معلقة صغيرة لبن.
الطريقة:
اطحني قشر البيض لحد ما يبقى بودرة ناعمة ، بعدها اطحني اللوز وبذور الكتان ، اخلطيهم كلهم مع بعض واحتفظي بخليط البودرة ده في برطمان ، خدي معلقة صغيرة من خليط البودرة وضيفي لهم اللبن لحد ما يتكون عندك معجون ناعم ، حطيه على الضوافر وسيبيه لمدة 25 دقيقة وبعدين اغسليه ، وادهني ضوافرك بكريم مرطب خفيف.
كرري الوصفة مرتين في الاسبوع.
10- عصير البرتقان:
عصير البرتقان بيحتوي على فيتامين سي اللي بيساعد على علاج الضوافر الضعيفة والهشة وبيساعد لعى تقويتها وتطويلها ، وحمض الفوليك الموجود في عصير البرتقان بيساعد على تعزيز نمو الضوافر.
المكونات:
– ½ كوباية عصير برتقان.
– 2 معلقة كبيرة زيت زيتون.
الطريقة:
اخلطي عصير البرتقان مع زيت الزيتون ، سيبي المكونات كام دقيقة تمتزج مع بعض ، ادهني ضوافرك بالخليط واعملي ليها مساج لمدة 5 دقايق ، سيبي الخليط لمدة من 25 – 30 دقيقة بعدها اغسليهم بالماية.
كرري الوصفة مرتين في الاسبوع.
نصايح لمنع تقشر الضوافر:
– تجنب استخدام الماية زيادة عن اللزوم:
غسل الايدين بشكل مفرط ممكن يسبب جفاف الضوافر ، عشان كده بننصحك بغسل الايدين وقت الحاجة بس وماتسيبيش الماية على ضوافرك بعد الغسيل ، ونشفيها ايديكي بعد غسليها على طول ، ده هيمنع جفاف الضوافر وتقشرها.
– ماتستخدميش مزيل المانيكير:
مزيل المانيكير بيحتوي على نسبة عالية من الاسيتون وممكن انه يجفف ضوافرك ويأدي لتقشرها ، حاولي ازالة المانيكير باستخدام مزيل يكون خالي من المواد الكيميائية الضارة.
ماتستخدميش مزيل المانيكير بشكل مفرط ، ولما تستخدميه اشطفيه كويس ورطبي ضوافرك بعدها.
– البسي جوانتي وانتي بتعملي شغل البيت:
اتعودي انك تلبسي جوانتي وانتي بتعملي شغل البيت ، ماتخليش المنظفات الكيميائية توصل لضوافرك لان ده ممكن يسبب الضرر لضوافرك ، ويجفف الضوافر ويأدي لتقشيرها وضعفها وتكسرها.
– ماتستخدميش ضوافرك كأداة:
لما تحبي تفتحي غطا ازازة مثلا ممكن تستخدمي ضوافرك ، ولكن افتكري ان ضوافرك مش اداة ، لان ده بيضعف الضوافر وممكن يتسبب في تقشيرها او تكسرها ، الضوافر الضعيفة معرضة اكتر للتقشير والتكسر مقارنة بالضوافر القوية.
– ماتستخدميش المواد الكيميائية على الضوافر:
الاستخدام الزايد للمانيكير بيقلل من جودة الضوافر وبيضعفها ، لانه بيحتوي على مواد كيميائية مضرة.
– رطبي ضوافرك:
استخدمي مرطب لتدليك ضوافرك ، رطبيهم كل يوم قبل النوم وسيبي المرطب طول الليل ، ممكن كمان تستخدمي الزيوت الطبيعية الممزوجة بالزيوت العطرية لعلاج تقشير الضوافر.
– الاكل الصحي:
جنب العلاجات الطبيعية ضروري كمان تاكلي اكل صحي ، النظام الغذائي يجي الاول وبعدين الوصفات الطبيعية ، دخلي في نظامك الغذائي الخضار الطازة, الحمضيات, الاطعمة الغنية بالبروتين للحصول على ضوافر صحية ، كلي كمان الاطعمة الغنية بالبيوتين لانها بتلعب دور كبير في صحة الضوافر.
افضل سيروم لتقوية الاظافر بمكونات طبيعية
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