نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفيش خجل بعد الآن مقشر قوي لتبييض وتقشير الركب والأكواع وإزالة الغمقان والجلد الميت من أول مرة في المقال التالي
تبحث جميع الفتيات عند خلطات طبيعية لتبييض الركب والأكواع وخاصة الفتيات المقبلين على الزواج لأن اسمرار الركب والأكواع يسببون لهم الاحراج الكبير ولابد من إيجاد طرق فعالة للتخلص من هذه المشكلة، وتعتبر الوصفات الطبيعية من أكثر الطرق الفعالة والآمنة والتي تأتي بنتائج جيدة وسريعة عند الاستمرار على استخدامها لذلك يوجد عليها إقبال كبير في الاستخدام.
وصفة السكر وزيت الزيتون
يعتبر السكر مقشر طبيعي يعمل على التخلص من خلايا الجلد الميت ويعمل على تبييض وتنعيم البشرة
المكونات
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- كوب واحد متوسط الحجم من السكر الخشن.
طريقة التطبيق
- تخلط المكونات مع بعضها جيدًا حتى الحصول على خليط له قوام كريمي.
- يوضع الخليط على الركب والأكواع ويتم فركه جيدًا بحركات دائرية لمدة 5 دقائق.
- يغسل الخليط بالماء البارد للتخلص من أثره تمامًا.
- يفضل استخدام مرطب بعد التقشير لعدم حدوث التهابات في الجلد.
- تكرر الوصفة مرة واحدة في الأسبوع مع الاستمرار عليها للحصول على أفضل النتائج.
وصفة الشوفان والجلسرين والليمون
يعمل الشوفان على تقشير خلايا الجلد الميتة أيضًا ويعمل الليمون على تفتيح الجلد بدرجة كبيرة كما يساعد الجلسرين على ترطيب الجلد.
المكونات
- ملعقتان كبيرتان من الشوفان المطحون.
- ملعقة كبيرة واحدة من عصير الليمون.
- قطرات من الجلسرين.
طريقة التطبيق
- تخلط جميع المكونات مع بعضها وتقلب جيدًا حتى الحصول على خليط له قوام لين.
- يوضع الخليط على الأكواع والركبتين.
- يتم تدليك الأكواع والركبتين به بحركات دائرية لعدة دقائق.
- يغسل الخليط بالماء البارد.
- للحصول على أفضل النتائج تكرر هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع ومع الاستمرار على استخدامها يتم الحصول على نتائج جيدة.
- وصفة زيت الزيتون والملح والليمون
- يعمل الليمون على تقشير الجلد وتفتيحه وبساعده الملح على التقشير أيضًا بينما يعمل زيت الزيتون على الترطيب.
- المكونات
- ملعقة كبيرة من الملح.
- نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- قطرات من زيت الزيتون.
- طريقة التطبيق
- تخلط جميع المكونات مع بعضها.
- يوضع الخليط على الأكواع والركب.
- تدلك بحركات دائرية لعدة دقائق.
- يغسل الخليط بالماء البارد.
- يكرر مرة في الأسبوع للحصول على نتائج مرضية.
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