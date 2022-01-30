طريقة عمل مخلل الفلفل الحار على أصوله بمكونات سهلة وبطعم مقرمش مثل محلات الطرشي

يعتبر المخلل طبق من الأطفال الجانبية التي يمكن تقديمها بجانب أي أكلة من الأكلات الأساسية فنجد الكثير من الناس يرغبون في وجود طبق المخلل كطبق أساسي على السفرة، ويمكن أن نتناوله مع كل المأكولات المختلفة والمتنوعة وبالتحديد بجانب الأكلات الشعبية وقد يوجد العديد من أنواع المخللات التي يحبها معظم الأشخاص وهي الزيتون الأخضر والزيتون الأسود والفلفل الحار وأيضا مخلل الخيار ومخلل الباذنجان والجزر والقرنبيط واللفت والبصل وغير ذلك العديد، من الأنواع الأخرى ونوع المخلل الذي يعشقه الكثير من الناس في العديد من الدول هو مخلل الفلفل الحار حيث أنه يتسم بطعم لذيذ وشهي وله نكهة رائعة ورائحة طيبة.

مكونات مخلل الفلفل الحار

نصف كيلو من الفلفل الأخضر الحار.

ربع كيلو من الليمون.

خمس فصوص من الثوم.

كمية مناسبة من الماء.

ملعقتان صغيرتان من العصفر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من حبة البركة.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ربع كوب كبير من الخل الأبيض.

ست ملاعق كبيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر.

طريقة عمل مخلل الفلفل الحار