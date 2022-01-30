نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مخلل الفلفل الحار على أصوله بمكونات سهلة وبطعم مقرمش مثل محلات الطرشي في المقال التالي
يعتبر المخلل طبق من الأطفال الجانبية التي يمكن تقديمها بجانب أي أكلة من الأكلات الأساسية فنجد الكثير من الناس يرغبون في وجود طبق المخلل كطبق أساسي على السفرة، ويمكن أن نتناوله مع كل المأكولات المختلفة والمتنوعة وبالتحديد بجانب الأكلات الشعبية وقد يوجد العديد من أنواع المخللات التي يحبها معظم الأشخاص وهي الزيتون الأخضر والزيتون الأسود والفلفل الحار وأيضا مخلل الخيار ومخلل الباذنجان والجزر والقرنبيط واللفت والبصل وغير ذلك العديد، من الأنواع الأخرى ونوع المخلل الذي يعشقه الكثير من الناس في العديد من الدول هو مخلل الفلفل الحار حيث أنه يتسم بطعم لذيذ وشهي وله نكهة رائعة ورائحة طيبة.
مكونات مخلل الفلفل الحار
- نصف كيلو من الفلفل الأخضر الحار.
- ربع كيلو من الليمون.
- خمس فصوص من الثوم.
- كمية مناسبة من الماء.
- ملعقتان صغيرتان من العصفر.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من حبة البركة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- ربع كوب كبير من الخل الأبيض.
- ست ملاعق كبيرة الحجم من الملح.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر.
طريقة عمل مخلل الفلفل الحار
- نقوم بتجهيز نصف كيلو من الفلفل الأخضر الحار ويتم غسله بإستخدام الماء وقومي بعمل شق بسيط بجانب الفلفل بإستخدام السكينة ونتركه جانبا وقومي بتجهيز ربع كيلو من الليمون ويتم غسله بالماء للتخلص من الأتربة التي توجد به.
- ثم نقوم بتقطيع الليمون إلى نصفين ويفضل أن يكون الليمون حجمه صغيرة وبعد ذلك يتم تجهيز طبق كبير ونضع به كمية مناسبة من الماء ونضيف إليها ست ملاعق كبيرة الحجم من الملح وملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر.
- وقومي بتقليب هذه المكونات مع بعضها بإستخدام ملعقة أو بإستخدام مضرب السلك اليدوي ونستمر في التقليب للتأكد من ذوبان الملح جيدا مع السكر ثم نضع ملعقتان صغيرتان من العصفر وملعقة واحدة كبيرة الحجم من حبة البركة ويتم تقليبهم مرة أخرى.
- وبعد ذلك يتم تجهيز برطمان يفضل أن يكون زجاجي ونظيف ونضع به الليمون والفلفل الحار ثم نضيف خليط الماء مع باقي المكونات ونقوم بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزيت النباتي قبل غلق البرطمان.
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