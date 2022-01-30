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عمر شويل - جدة لعشاق المكرونه بالبشاميل تعرفي علي اسرع و اسهل طريقة تحضيرها و السر فى الطعم الرائع - ثقفني
المكرونة البشاميل هي من أشهى الوجبات التي يحبها كثير من الأشخاص، وهي أكلة إيطالية ولكن ذاع صيتها في مصر، وبالرغم من بساطتها إلا أنه يوجد الكثير ذو خبرة قليلة لا يعرفون طريقة إعدادها، لذا يسعدنا اليوم تقديم أبسط طريقة لعمل المكرونة البشاميل، فهي وصفة متكاملة ومغذية ومشبعة، وكل من يتناولها من يديك سيقع في حبها فوراً.
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل
المكونات:
- نصف كيلو لحمة مفرومة.
- كوب ونصف من الشوربة.
- كيلو مكرونة أقلام.
- أربع ملاعق من الدقيق.
- ملح.
- فلفل أسود.
- خمس ملاعق سمنة أو زيت.
- حليب.
- بيضة.
- بصلة.
طريقة تحضير المكرونة البشاميل
- قشري البصلة واغسليها وقومي ببشرها، ثم بعد ذلك ضعيها في حلة مع ملعقتين سمنة وقلبيها حتى يتغير لونها ثم ضعي اللحمة المفرومة ورشة ملح وفلفل أسود وانتظري لكي تنضج.
- بعد ذلك ضعي حلة أخرى على النار وضعي فيها ماء واتركيه حتى يغلي ثم أضيفي المكرونة وقلبيها كل حين حتى تنضج ثم صفيها من الماء جيدا.
- نقوم بعد ذلك بتحضير البشاميل نضع ثلاث ملاعق السمنة مع أربع ملاعق الدقيق ونقلب حتى ينضج الدقيق ومن ثم نضيف الحليب بالتدريج مع التقليب المباشر حتى لا تتكون تكتلات ونضيف ملح وفلفل أسود ونقلب حتى يصبح قوام البشاميل ثقيل.
- في وعاء نقوم بوضع نصف كمية المكرونة مع كوب من البشاميل ونقلبهم معاً ثم نضعهم في الصينية بعد ذلك نضع اللحمة المفرومة نكرر نفس خطوة المكرونة السابقة ونضعها فوق اللحمة ونسكب في النهاية باقي كمية البشاميل كلها.
- أخر خطوة نخفق البيضة مع قليل من الملح والفلفل ونضعها على وجه الصينية، ثم نضعها في الفرن حتى تأخذ لون أحمر من على الوجه.
- تخرج من الفرن وتقطع وتؤكل ساخنة.
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