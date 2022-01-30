لعشاق المكرونه بالبشاميل تعرفي علي اسرع و اسهل طريقة تحضيرها و السر فى الطعم الرائع

المكرونة البشاميل هي من أشهى الوجبات التي يحبها كثير من الأشخاص، وهي أكلة إيطالية ولكن ذاع صيتها في مصر، وبالرغم من بساطتها إلا أنه يوجد الكثير ذو خبرة قليلة لا يعرفون طريقة إعدادها، لذا يسعدنا اليوم تقديم أبسط طريقة لعمل المكرونة البشاميل، فهي وصفة متكاملة ومغذية ومشبعة، وكل من يتناولها من يديك سيقع في حبها فوراً.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

المكونات:

نصف كيلو لحمة مفرومة.

كوب ونصف من الشوربة.

كيلو مكرونة أقلام.

أربع ملاعق من الدقيق.

ملح.

فلفل أسود.

خمس ملاعق سمنة أو زيت.

حليب.

بيضة.

بصلة.

طريقة تحضير المكرونة البشاميل