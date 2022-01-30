مشروب قوي سحري لتنظيف الكلي وطرد السموم وإزالة الحصوات كوب واحد سيفعل المعجزات

يعاني العديد من الناس سواء الرجال والنساء من الالام التي توجد في العديد من الجسم والتي تسبب لهم تعب وضيق وعدم التمتع بالحياة ولا بالسعادة نتيجة هذة الالام وتعتبر من أكثر الالام التي تعاني منها الغالبية العظمي من الناس هي الالام في المعدة الالام في العظام وغيرها من الأمراض الأخرى التي تؤثر على نقسية الإنسان ونتيجة لهذه الأمراض نجد أن هؤلاء الناس يبحثون عن بعض العلاجات المتعلقة بهذه الأمراض، ولكن يعتبر من أكثر الأمراض التي تعاني منها الغالبية العظمي من الناس هي أمراض الكلى التي قد تسبب في تعسر البول لدى هؤلاء الذين يعانون من هذا المرض.

وقد ينتج مرض تعب الكلى نتيجة تناول كميات كبيرة من الأملاح مثل الشاي أو تناول بعض المأكولات أو الفواكهه التي تحتوي على كميات كبيرة من الأملاح ومنها المانجو أو الفراولة وغيرها من الأنواع الاخرى التي تعمل على تهيج الكلى، ونتيجة لهذه الأعراض جعلت العديد من الناس الذين يعانون من هذه المشكلة قاموا بالذهاب إلى بعض الأطباء وتناول الأدوية التي يقومون بشرائها بأغلى الأسعار حيث تستخدم هذه الأدوية في علاج أمراض الكلى ولكنها ينتج عنها العديد من الأثار الجانبية الأخرى لأن هذه الأدوية تكون عبارة عن حبايات يتم أخذها من قبل الفم وينتج عنها تعب وإلتهاب شديد في المعدة لذلك علينا بأن نقوم بإستخدام العلاجات الطبيعية مثل تناول المشروبات.

مكونات مشروب للكلي

ملعقتان صغيرتان من الكراوية.

كوب من الماء.

كمية من السكر على حسب رغبتك.

طريقة التحضير