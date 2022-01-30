مقشر الشفايف المنزلي لإزالة الأسمرار والتشققات والحصول على شفايف وردية في دقائق

في الغالبية العظمى من الفتيات والسيدات يعتنون بالمظهر الذي يجعلهم يبدون بشكل جميل ورائع وجذاب وتعتبر من أكثر الأشياء التي تعمل العديد من الفتيات على الإهتمام بها هي الأهتمام بالشعر والبشرة بالإضاقة إلى الشفايف، حيث يوجد هناك البعض من الفتيات يعانون من مشكلة تقشف وتقشير الشفايف التي تجعلهم يظهرون بشكل غير مقبول وقد تظهر بشكل يزعج الكثير من الفتيات وقد تنتج مشكلة ظهور القشر والجلد الميت على الشفايف نتيجة لعدة أسباب ومنها إستخدام المنتجات الغير صحية وغير آمنة بالإضافة إلى عدم الإلتزام بعمليات التقشير التي تجعل الشفايف ناعمة وجميلة.

ونتيجة لهذه المشكلة جعلت الكثير من الفتيات يبحثون على بعض الإستخدامات والطرق التي تعمل على تقشير الجلد من الشفايف وجعلها جميلة ولكن تعتبر المقشرات التي يقوم هؤلاء الفتيات بشرائها من محلات مستحضرات التجميل غير آمنة وغير صحية ويرجع السبب في ذلك إلى عدم إحتواء هذه المقشرات على المواد الطبيعية التي تحتاجها هذه الشفايف.

مكونات عمل خلطة العسل والسكر لتقشير الشفايف

ثلاث ملاعق صغيرة فقط من السكر الأبيض.

ملعقتان إثنان صغيرتان من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة فقط من ماء الورد.

طريقة التحضير