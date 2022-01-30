طريقة عمل الأيزي سويت بمكونات سهلة وبسيطة لإزالة شعر الجسم والمنطقة الحساسة بدون ألم

تبحث العديد من الفتيات والسيدات عن بعض الإستخدامات التي تعمل على التخلص من الشعر المتواجد في الجسم وإزالته من الجذور لأن تواجد الشعر يسبب الكثير من المشكلات لدى لكل من يعاني من هذه المشكلة، وتوجد هناك العديد من المناطق التي تكثر بها تواجد الشعر ومنها تواجد الشعر في منطقة الأزرع ومنطقة الأرجل وتحت الإبط وفي المناطق الحساسة وغيرها من المناطق الأخرى التي تسبب العديد من المشكلات لدى هؤلاء الفتيات والسيدات، حيث يسبب تواجد الشعر في الجسم العديد من المشكلات بالإضافة إلى المواقف المحرجة التي يوضعون بها هؤلاء الفتيات نتيجة تواجد هذا الشعر.

لذلك جعلت ودفعت هذه المشكلة الفتيات إلى إستخدام بعض الإستخدامات الضارة مثل الأيزي سويت التي تقوم العديد من الفتيات على شرائه من بعض مستحضرات التجميل التي تعمل على بيعها بأسعار غالية وبكميات قليلة وأن هذه الأيزي سويت التي نقوم بشرائها من هذه المحلات تعمل على تهيج الجلد وظهور البقع الحمراء التي تجعل الأيد تبدو بشكل غير مقبول وغير جذاب وباقي أجزاء الجسم، ويوجد البعض الأخر من الفتيات والسيدات يلجأون إلى الذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل على التخلص من الشعر بإستخدام أجهزة الليزر التي تعمل على قضاء نمو الشعر نهائيا.

مكونات عمل الايزي سويت

كوب واحد من السكر.

كوب واحد من الماء.

نصف كوب من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من الجيلاتين.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير