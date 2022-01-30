نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تصدقي ما تفعله ملعقة الفازلين للوجه والجسم عند وضعه قبل النوم استخدامات غير متوقعة له في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفازلين كريم متعدد الاستخدامات، فهو يستخدم سواء كان للوجه أو الجسم بالكامل، وأصبح يستخدمه الكثير من الناس، وأصبح من أهم مستحضرات العناية بالبشرة ويرجع ذلك لكثرة فوائده فهو ليس مجرد كريم مرطب فقد فهو يساعد أيضًا على حل الكثير من مشاكل البشرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أهم فوائد الفازلين سواء للوجه أو الجسم بشكل تفصيلي.

أهم فوائد الفازلين سواء للجسم او الوجه

كما ذكرنا أن فوائد الفازلين كثيرة جدًا، فهو يعتبر من أهم أنواع الكريمات الصحية المستخدمة، والذي لا يترتب على استخدامه أي نتائج سلبية على البشرة وأهم فوائد الفازلين للوجه والجسم كالآتي:

ازالة الحبوب والرؤوس السوداء

الفازلين يعمل على التخلص من البثور السوداء والحبوب التي قد تظهر في البشرة، وذلك إذا تم استخدامه منفردًا أو في دخولة في العديد من الوصفات، ولكن لابد التأكد من نظافة البشرة بشكل كامل قبل الاستخدام ليحقق أفضل نتائج.

الفازلين يساعد في التخلص من الهالات السوداء

يستخدم الفازلين لهذا الهدف فهو يساعد في تقليل آثار الهالات السوداء كما يساعد في ترطيب هذه المنطقة، وتخفيف الانتفاخات التي تتواجد تحت العين وعلامات الارهاق والتعب.

التخلص من تشققات القدمين

يستخدم الفازلين كنوع من الكريمات السحرية في ترطيب الجلد، فهو يساعد في ترطيب القدمين، والتخلص بشكل سريع من مشكلة تشققات القدمين، وإزالة الجلد الميت والخشن منها، وهذه المشكلة التي قد يتعرض لها العديد من السيدات، وذلك بمجرد تطبيقه على القدم بشكل يومي.

العناية بالأظافر

الفازلين له دور أيضًا في تهذيب كل المناطق التي تحيط بالاظافر، ويتم ذلك من خلال استخدامه في تدليك هذه المنطقة بشكل دائم، ليعطي شكل مميز للاظافر.

مهديء مناسب للبشرة

الفازلين له قدرة فعالة في تهدئة الجلد من اي التهابات او احمرار، ولذلك فهو الحل الأمثل عند إزالة الشعر من الجسم، ويستخدم بعد هذه العملية مباشرًة منعًا لتهيج الجلد بعدها.

مزيل رائع للمكياج

الفازلين افضل طريقة لازالة المكياج بكل سهولة من الوجه، والتخلص من أي بقايا للمكياج، والحفاظ على البشرة بدون أي أضرار.